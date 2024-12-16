Outokumpu Avrupa’daki son olumsuz gelişmeler nedeniyle AVFÖK’ünün dördüncü çeyrekte düşmesini bekliyor

Finlandiya merkezli paslanmaz çelik üreticisi Outokumpu, bu yılın dördüncü çeyreğine yönelik düzenlenmiş AVFÖK tahminini açıkladı. Şirketin söz konusu çeyrekte düzenlenmiş AVFÖK’ünün üçüncü çeyrekte kaydedilen 86 milyon €’ya kıyasla gerileyeceği tahmin ediliyor.

Avrupa’da görülen son olumsuz gelişmeler, paslanmaz çelik piyasasının beklenenden zayıf olması ve Finlandiya’daki Tornio tesisinde planlanandan daha uzun süren yıllık bakım duruşu nedeniyle şirketin dördüncü çeyrekte düzenlenmiş AVFÖK’ünün başa baş noktasına yakın olması veya negatife dönmesi bekleniyor.

Buna ek olarak dördüncü çeyrekte Outokumpu’nun paslanmaz çelik sevkiyatlarının çeyreklik bazda %0-10 düşüş göstereceği tahmin ediliyor. SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere üçüncü çeyrekte şirketin paslanmaz çelik sevkiyatları 459.000 mt seviyesinde yer almıştı.