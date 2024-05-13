Outokumpu gıda ve ambalaj sektörünün karbonsuzlaşmasına katkı sağlayacak

Pazartesi, 13 Mayıs 2024 14:24:37 (GMT+3) | İstanbul

Finlandiya merkezli paslanmaz çelik üreticisi Outokumpu, düşük karbonlu paslanmaz çelik ürünü Circle Green® aracılığıyla gıda ve ambalaj sektörünün karbonsuzlaşması için dünyanın en büyük gıda işleme ve ambalaj çözümleri şirketi Tetra Pak ile iş birliği yapacağını duyurdu.

Yapılan açıklamada, Tetra Pak’ın gıda ve içecek ürünlerini işlemeye yönelik makinelerin üretiminde karbon ayak izi sektör ortalamasından %93 daha düşük olan söz konusu ürünü kullanacağı belirtildi. Bununla birlikte anlaşma kapsamında her iki şirketin, Circle Green®’in Tetra Pak’ın diğer ekipmanlarının üretiminde kullanılmasına yönelik seçenekleri araştıracağı da ifade edildi. Korozyona karşı dayanıklı olması sayesinde paslanmaz çeliğin, gıda işleme sektöründe dayanıklılık ve hijyenin sağlanması bakımından önemli olduğu da vurgulandı.

Öte yandan Outokumpu, bu yılın birinci çeyreğine yönelik mali ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu dönemde şirket, 2023 yılının dördüncü çeyreğinde kaydedilen 242 milyon € net zarara ve birinci çeyreğinde kaydedilen 103 milyon € net kâra kıyasla 23 milyon € net zarar açıklarken satış geliri çeyreklik bazda %2,2 ve yıllık %26,3 düşüşle 1,48 milyar € seviyesinde yer aldı. Aynı çeyrekte Outokumpu’nun düzenlenmiş AVFÖK’ü bir önceki çeyrekte kaydedilen 72 milyon €’ya ve 2023 yılının aynı çeyreğinde kaydedilen 135 milyon €’a kıyasla 38 milyon € seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan birinci çeyrekte şirketin paslanmaz çelik teslimatları 2023 yılının dördüncü çeyreğine kıyasla %1,3 ve yıllık %12,1 düşerek 444.000 mt seviyesine geriledi.

Outokumpu, düzenlenmiş AVFÖK’ünün Finlandiya hükümetine yönelik başlatılan grev ve dolayısıyla üretiminin durması sebebiyle bir önceki tahmin olan 80 milyon €’ya kıyasla 60 milyon € azaldığını ifade etti. İkinci çeyrekte paslanmaz çelik teslimatlarının çeyreklik bazda %5-15 artmasını ancak grev sebebiyle düzenlenmiş AVFÖK’ünün yaklaşık 30 milyon € düşmesini beklediğini de ekledi.