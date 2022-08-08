Outokumpu’nun net kârı ilk yarıda arttı

Pazartesi, 08 Ağustos 2022 16:07:57 (GMT+3) | İstanbul

Finlandiya merkezli paslanmaz çelik üreticisi Outokumpu bu yılın ikinci çeyreği ve ilk yarısına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı. Bu yılın ikinci çeyreğinde şirket önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 129 milyon € net kâr ve bu yıl birinci çeyrekte kaydedilen 251 milyon € net kâra kıyasla 385 milyon € net kâr kaydetti. Şirketin satışları ise yıllık %57,6 ve çeyreklik bazda %6,9 artışla 2,95 milyar € seviyesinde yer aldı. Söz konusu dönemde, Outokumpu’nun düzenlenmiş AVFÖK’ü, bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 223 milyon €’ya kıyasla 547 milyon € seviyesinde kaydedildi.

Yılın ilk yarısında şirket, geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 212 milyon € net kâra kıyasla 636 milyon € net kâr elde ederken, şirketin satışları yıllık %61,1 artışla 5,71 milyar € oldu. Söz konusu dönemde, Outokumpu’nun düzenlenmiş AVFÖK’ü, bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 400 milyon €’ya kıyasla 923 milyon € seviyesinde kaydedildi.

İkinci çeyrekte, şirketin paslanmaz çelik sevkiyatları yıllık bazda %7 düşerek 603.000 mt olurken, yılın ilk yarısında paslanmaz çelik sevkiyatları yıllık %1,3 artışla 1,25 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Outokumpu Başkanı ve CEO’su Heikki Malinen, piyasanın iyi olduğunu fakat son zamanlarda biraz gerileme görmeye başladıklarını söyledi. CEO, bu yılın ilk yarısında Asya’dan Avrupa’ya yapılan satışların arttığını ve distribütörlerin stok seviyelerinin yükselmeye devam ettiğini, bunun da talebi olumsuz etkilediğini belirtti. Malinen ayrıca, küresel enflasyon artışının şirketi etkilemeye başladığını ve bunun kârlılıklarına olan olumsuz etkisini hafifletmek adına ellerinden geleni yaptıklarını ifade etti. Öte yandan, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı açtığı savaş, Avrupa’da elektrik fiyatlarının artmasıyla birlikte bir enerji krizine yol açtı ve önümüzdeki kış elektrik tedarikinin olup olmayacağı belirsiz.

Outokumpu, üçüncü çeyrekte paslanmaz çelik sevkiyatlarının ikinci çeyreğe kıyasla %10-20 oranında düşüş göstermesini bekliyor, ancak halihazırda alınmış siparişlerin fiyatları yüksek kaldı. Söz konusu dönemde, enerji maliyetlerinin artması ve ferrokrom piyasasını etkilemesi bekleniyor. Şirket, üçüncü çeyrekte düzenlenmiş AVFÖK’ünün ikinci çeyreğe kıyasla daha düşük olacağını tahmin ediyor.