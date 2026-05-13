Outokumpu’nun paslanmaz çelik sevkiyatları 2026 yılının ilk çeyreğinde iyileşen piyasa faaliyetleriyle arttı

Finlandiya merkezli paslanmaz çelik üreticisi Outokumpu, bu yılın ilk çeyreğinde düzeltilmiş AVFÖK değerinin Avrupa ve Amerika’da artan kârlılığın etkisiyle önceki çeyrekte kaydedilen 10 milyon € ve geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 49 milyon € seviyelerine kıyasla 65 milyon € seviyesinde yer aldığını açıkladı.

Söz konusu çeyrekte şirketin satış gelirleri 2025 yılının ilk çeyreğinde kaydedilen 1,52 milyar € seviyesine kıyasla hafif düşüşle 1,45 milyar € seviyesinde yer alırken, AVFÖK değeri yıllık bazda 47 milyon € seviyesinden 59 milyon € seviyesine yükseldi. Outokumpu, 2025 yılının aynı çeyreğinde kaydedilen 7 milyon € faaliyet zararına kıyasla bu yılın ilk çeyreğinde 3 milyon € faaliyet kârı elde etti. Şirketin net zararı ise geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 18 milyon € seviyesinden 6 milyon € seviyesine geriledi.

Ocak-Mart döneminde Outokumpu’nun paslanmaz çelik sevkiyatları çeyreklik bazda %27 artışla 465.000 mt seviyesinde yer alırken, ferrokrom sevkiyatları çeyreklik bazda %17 artışla 110.000 mt seviyesine yükseldi. Şirket, paslanmaz çelik piyasasındaki faaliyetlerin mevsimsel etkenler ve Avrupa’daki Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) bağlantılı etkiler nedeniyle iyileştiğini belirtti. Outokumpu’ya göre SKDM’nin uygulamaya konması, AB sınırındaki paslanmaz çelik ithalatı için daha belirgin bir karbon fiyatı oluşturdu ve talebi daha düşük karbon ayak izine sahip Avrupa’nın hurda bazlı üretimine yöneltti.

Şirket ayrıca yeniden yapılandırma programının planlandığı şekilde ilerlediğini ifade etti. Program kapsamında 2027 yılı sonuna kadar yıllık 100 milyon € tutarında maliyet tasarrufu hedeflenirken, bu tasarrufun yaklaşık yarısının 2026 yılında elde edilmesi bekleniyor.

EVOLVE büyüme stratejisi kapsamında Outokumpu, ABD’nin New Hampshire eyaletindeki düşük karbonlu zenginleştirilmiş ferrokrom ve krom metali üretimine yönelik tescilli teknolojisini ölçeklendirmeyi amaçlayan pilot tesisinin inşaatının ilerlediğini ve tesisin 2027 yılının ilk yarısında faaliyete geçmesinin beklendiğini belirtti. Şirket ayrıca daha yüksek marjlı özel ferrokrom ürünleri geliştiriyor, Tornio’daki tavlama ve asitleme hattı yatırımını değerlendiriyor ve yüksek nikelli alaşımlara genişlemeyi mümkün kılmak amacıyla Avesta çelikhane tesisi için fizibilite çalışması yürütüyor.

Bu yılın ikinci çeyreğinde Outokumpu, paslanmaz çelik sevkiyatlarının ilk çeyreğe kıyasla %0-10 artmasını bekliyor. Şirket ayrıca ikinci çeyrekte düzeltilmiş FAVÖK’ünün, esas olarak artan paslanmaz çelik sevkiyat hacimlerinin desteğiyle ilk çeyreğe kıyasla daha yüksek olmasını bekliyor.

Outokumpu Başkanı ve CEO’su Kati ter Horst, Orta Doğu’daki çatışmanın şirketin sonuçları üzerindeki doğrudan etkilerinin şu ana kadar sınırlı olduğunu ve ağırlıklı olarak navlun maliyetlerindeki artışla ilgili olduğunu belirtti. Ter Horst, söz konusu maliyetlerin ikinci çeyrekte daha da artmasının beklendiğini, şirketin enerji tarafında ise riskten korunma stratejisi ve yüksek orandaki İskandinav düşük karbonlu elektrik kullanımı sayesinde olası etkileri hafiflettiğini ifade etti. CEO, çatışmanın uzaması halinde bunun ekonomik büyüme ve şirket ürünlerine yönelik nihai kullanıcı talebi üzerinde baskı yaratabileceğini ve enerji maliyetlerini artırabileceğini de sözlerine ekledi.