Outokumpu’nun satış gelirleri 2021’de %36,7 arttı

Çarşamba, 09 Şubat 2022 11:42:59 (GMT+3) | İstanbul

Finlandiya merkezli paslanmaz çelik üreticisi Outokumpu 2021 yılının dördüncü çeyreği ve tamamına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğinde şirket önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 39 milyon € net zarar ve üçüncü çeyrekte kaydedilen 182 milyon € net kâra kıyasla 159 milyon € net kâr kaydetti. Şirketin satışları ise yıllık %63,7 ve çeyreklik bazda %13,3 artışla 2,21 milyar € seviyesinde yer aldı. Söz konusu dönemde Outokumpu’nun düzenlenmiş AVFÖK’ü bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 30 milyon €’ya kıyasla 314 milyon € seviyesinde kaydedildi.

Yılın tamamında şirket geçtiğimiz yıl kaydedilen 116 milyon € net zarara kıyasla 553 milyon € net kâr elde ederken, şirketin satışları yıllık %36,7 artışla 7,71 milyar € oldu. Söz konusu dönemde Outokumpu’nun düzenlenmiş AVFÖK’ü bir önceki yıl kaydedilen 191 milyon €’ya kıyasla 1 milyar € seviyesinde kaydedildi.

Açıklamaya göre geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreği ve tamamındaki kârlılık, hem Avrupa hem de ABD’de artan paslanmaz çelik ve ferrokrom fiyatlarıyla desteklendi. Bu artış önemli ölçüde artan enerji fiyatları ve yüksek sabit maliyetlerle dengelendi.

Dördüncü çeyrekte şirketin paslanmaz çelik sevkiyatları yıllık bazda %12 artarak 586.000 mt olurken, yılın tamamında paslanmaz çelik sevkiyatları yıllık %12,7 artışla 2,39 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Outokumpu bu yılın birinci çeyreğinde paslanmaz çelik sevkiyatlarının dördüncü çeyreğe kıyasla artmasını bekliyor. Şirket birinci çeyrekte düzenlenmiş AVFÖK’ünün dördüncü çeyreğe kıyasla aynı seviyelerde yer alacağını veya yükseleceğini tahmin ediyor.