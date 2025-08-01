Outokumpu 2025’in ilk yarısı ve ikinci çeyreğinde net zarar kaydetmeye devam etti

Finlandiya merkezli paslanmaz çelik üreticisi Outokumpu bu yılın ikinci çeyreği ve ilk yarısına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Bu yılın ikinci çeyreğinde şirket önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 5 milyon € net zarar ve bu yıl birinci çeyrekte kaydedilen 18 milyon € net zarara kıyasla 19 milyon € net zarar kaydetti. Şirketin satış geliri yıllık %3,5 ve çeyreklik bazda %2,5 düşüşle 1,49 milyar € seviyesinde yer aldı. Söz konusu dönemde, Outokumpu’nun düzenlenmiş AVFÖK’ü bir önceki yılın aynı dönemindeki 56 milyon €’ya kıyasla 75 milyon € seviyesinde kaydedildi.

Yılın ilk yarısında şirket geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 28 milyon € net zarara kıyasla 37 milyon € net zarar elde ederken, şirketin satışları yıllık %0,3 düşüşle 3,01 milyar € oldu. Söz konusu dönemde, Outokumpu’nun düzenlenmiş AVFÖK’ü, bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 94 milyon €’ya kıyasla 124 milyon € seviyesinde yer aldı.

İkinci çeyrekte şirketin paslanmaz çelik sevkiyatları yıllık bazda %2,2 artarak 483.000 mt olurken, yılın ilk yarısında paslanmaz çelik sevkiyatları yıllık %4,5 artışla 953.000 mt seviyesinde kaydedildi.

Outokumpu üçüncü çeyrekte paslanmaz çelik sevkiyatlarının sezona ve piyasanın zayıflığına bağlı olarak ikinci çeyreğe kıyasla 5-15% gerilemesini bekliyor. Bununla birlikte Avrupa’da paslanmaz çelik fiyatları üzerindeki baskı devam edecek. Şirket bununla birlikte düzenlenmiş AVFÖK değerinin çeyreklik bazda 10 milyon € düşeceğini öngörüyor.