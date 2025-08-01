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Outokumpu 2025’in ilk yarısı ve ikinci çeyreğinde net zarar kaydetmeye devam etti

Cuma, 01 Ağustos 2025 12:22:28 (GMT+3)   |   İstanbul

Finlandiya merkezli paslanmaz çelik üreticisi Outokumpu bu yılın ikinci çeyreği ve ilk yarısına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Bu yılın ikinci çeyreğinde şirket önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 5 milyon € net zarar ve bu yıl birinci çeyrekte kaydedilen 18 milyon € net zarara kıyasla 19 milyon € net zarar kaydetti. Şirketin satış geliri yıllık %3,5 ve çeyreklik bazda %2,5 düşüşle 1,49 milyar € seviyesinde yer aldı. Söz konusu dönemde, Outokumpu’nun düzenlenmiş AVFÖK’ü bir önceki yılın aynı dönemindeki 56 milyon €’ya kıyasla 75 milyon € seviyesinde kaydedildi.

Yılın ilk yarısında şirket geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 28 milyon € net zarara kıyasla 37 milyon € net zarar elde ederken, şirketin satışları yıllık %0,3 düşüşle 3,01 milyar € oldu. Söz konusu dönemde, Outokumpu’nun düzenlenmiş AVFÖK’ü, bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 94 milyon €’ya kıyasla 124 milyon € seviyesinde yer aldı.

İkinci çeyrekte şirketin paslanmaz çelik sevkiyatları yıllık bazda %2,2 artarak 483.000 mt olurken, yılın ilk yarısında paslanmaz çelik sevkiyatları yıllık %4,5 artışla 953.000 mt seviyesinde kaydedildi.

Outokumpu üçüncü çeyrekte paslanmaz çelik sevkiyatlarının sezona ve piyasanın zayıflığına bağlı olarak ikinci çeyreğe kıyasla 5-15% gerilemesini bekliyor. Bununla birlikte Avrupa’da paslanmaz çelik fiyatları üzerindeki baskı devam edecek. Şirket bununla birlikte düzenlenmiş AVFÖK değerinin çeyreklik bazda 10 milyon € düşeceğini öngörüyor.


Etiketler: Finlandiya Avrupa Birliği Mali Sonuçlar Outokumpu 

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