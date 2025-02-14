Outokumpu 2024 yılında net zarar kaydetti

Finlandiya merkezli paslanmaz çelik üreticisi Outokumpu, 2024 yılının dördüncü çeyreği ve tamamına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu dönemde şirket, üçüncü çeyrekte kaydedilen 20 milyon € net kâra ve geçtiğimiz yılın aynı çeyreğinde kaydedilen 242 milyon € net zarara kıyasla 32 milyon € net zarar açıklarken, satış gelirleri çeyreklik bazda %7,4 ve yıllık %7,1 düşüşle 1,40 milyar € seviyesinde yer aldı. Dördüncü çeyrekte şirketin düzenlenmiş AVFÖK’ü bir önceki çeyrekte kaydedilen 86 milyon €’ya ve 2023 yılının dördüncü çeyreğinde kaydedilen 72 milyon €’a kıyasla eksi 3 milyon € seviyesinde kaydedildi.

2024 yılında Outokumpu , 2023 yılında kaydedilen 111 milyon € net zarara kıyasla 40 milyon € net zarar bildirirken, satış gelirleri yıllık %14,6 düşüşle 5,94 milyar € seviyesinde yer aldı. Düzenlenmiş AVFÖK’ü de bir önceki yıl kaydedilen 517 milyon €’ya kıyasla 177 milyon € oldu.

Öte yandan şirketin paslanmaz çelik teslimatları dördüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe kıyasla %8,1 ve 2023 yılının aynı dönemine kıyasla %6,2 düşüşle 422.000 mt seviyesinde yer aldı. Yılın tamamında ise paslanmaz çelik sevkiyatları yıllık %5,9 düşüşle 1,79 milyon mt seviyesine geriledi.

Şirket, mali raporunda Avrupa’da paslanmaz çelik talebinin daha önce görülmemiş seviyelere gerilemesinin 2023 yılına kıyasla daha zayıf sonuçlar elde edilmesine neden olduğunu ifade etti. Şirket, önümüzdeki çeyrekte paslanmaz çelik sevkiyatlarının %10-20 artmasını ve paslanmaz çelik fiyatları üzerindeki baskının sürmesini bekliyor.