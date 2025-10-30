Outokumpu’nun net zararı 2025’in Ocak-Eylül ayında yükseldi, ABD'ye 45 milyon $ değerinde yatırım planlanıyor

Finlandiya merkezli paslanmaz çelik üreticisi Outokumpu bu yılın üçüncü çeyreği ve ilk dokuz ayına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Bu yılın üçüncü çeyreğinde şirket ikinci çeyrekte kaydedilen 19 milyon € net zarara ve geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreğinde kaydedilen 20 milyon € net kâra kıyasla 55 milyon € net zarar kaydetti. Şirketin satış geliri çeyreklik bazda %12,6 ve yıllık %14,5 düşüşle 1,29 milyar € olurken, düzenlenmiş AVFÖK’ü 34 milyon € seviyesinde yer aldı.

Bu yılın Ocak-Eylül döneminde şirket, geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 8 milyon € net zarara kıyasla 72 milyon € net zarar elde ederken, şirketin satış geliri yıllık %5 düşüşle 4,31 milyar € oldu. Söz konusu dönemde Outokumpu’nun düzenlenmiş AVFÖK’ü, bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 180 milyon €’ya kıyasla 150 milyon € seviyesinde kaydedildi.

Üçüncü çeyrekte şirketin paslanmaz çelik sevkiyatları çeyreklik bazda %10,6 ve yıllık %5,9 düşüşle 432.000 mt seviyesinde yer alırken yılın ilk dokuz ayında paslanmaz çelik sevkiyatları yıllık %1 düşüşle 1,381 milyon mt seviyesinden açıklandı.

Kati ter Horst: Talep zayıf, ithalat baskısı sürüyor

Outokumpu CEO’su Kati ter Horst paslanmaz çelik piyasasına ilişkin olarak düşük yatırım ve imalat faaliyetleri ile zayıf tüketici güveni nedeniyle paslanmaz çeliğe yönelik talebin zayıf seyrini sürdürdüğünü belirtti. Avrupa paslanmaz çelik piyasası bir süredir düşük fiyatlı Asya çıkışlı ithalatın yüksek tonajlarda olmasından olumsuz etkileniyor. Horst, Avrupa Komisyonunun Çelik ve Metal Eylem Planı kapsamında daha etkili koruma önlemleri önererek sektörün kendi iç pazarındaki rekabet gücünü artırma kararından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Outokumpu, Avrupa çelik endüstrisi için eşit koşulların sağlanmasını arzuladığını ve Avrupa’daki yeşil dönüşümün devamını destekleyeceğini ifade etti.

Outokumpu dördüncü çeyrekte paslanmaz çelik sevkiyatlarının Avrupa’da zayıflığın sürmesine ve Amerika piyasalarının dönemsel zayıf performansına bağlı olarak üçüncü çeyreğe kıyasla %5-15 oranında azalmasını bekliyor.

ABD’de 45 milyon $’lık ferrokrom yatırımı

Öte yandan Outokumpu, ABD’nin New Hampshire eyaletinde yaklaşık 45 milyon $’lık yatırımla yeni bir zenginleştirilmiş ferrokrom ve krom metal üretimi için pilot tesis kuracağını açıkladı. Söz konusu tesisin 2027 yılının ilk yarısında faaliyete geçmesi planlanıyor. Pilot aşamasının başarıyla tamamlanmasının ardından Outokumpu yıllık yaklaşık 10.000 mt üretim kapasitesine sahip ilk büyük ölçekli tesisi inşa etmeyi planlıyor. Tesisin 2029-2030 döneminde devreye alınması hedefleniyor.