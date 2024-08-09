Outokumpu yılın ilk yarısı ve ikinci çeyrekte net zarar kaydetti

Finlandiya merkezli paslanmaz çelik üreticisi Outokumpu 2024 yılının ikinci çeyreği ve ilk yarısına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Bu yılın ikinci çeyreğinde şirket önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 89 milyon € net kâr ve bu yıl birinci çeyrekte kaydedilen 23 milyon € net zarara kıyasla 5 milyon € net zarar kaydetti. Şirketin satış geliri yıllık %19,4 düşüş ve çeyreklik bazda %4,1 artışla 1,54 milyar € seviyesinde yer aldı. Söz konusu dönemde, Outokumpu’nun düzenlenmiş AVFÖK’ü bir önceki yılın aynı dönemindeki 190 milyon €’ya kıyasla 56 milyon € seviyesinde kaydedildi.

Yılın ilk yarısında şirket geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 186 milyon € net kâra kıyasla 28 milyon € net zarar elde ederken, şirketin satışları yıllık %22,9 düşüşle 3,02 milyar € oldu. Söz konusu dönemde, Outokumpu’nun düzenlenmiş AVFÖK’ü, bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 394 milyon €’ya kıyasla 94 milyon € seviyesinde yer aldı.

İkinci çeyrekte şirketin paslanmaz çelik sevkiyatları yıllık bazda %6,8 düşerek 468.000 mt olurken, yılın ilk yarısında paslanmaz çelik sevkiyatları yıllık %9,4 düşüşle 912.000 mt seviyesinde kaydedildi.

Outokumpu üçüncü çeyrekte paslanmaz çelik sevkiyatlarının ikinci çeyreğe kıyasla yatay seyretmesini bekliyor. Avrupa piyasasının yavaşça toparlanması beklenirken Amerika piyasasının zayıf kalacağı düşünülüyor. Şirket üçüncü çeyrekte düzenlenmiş AVFÖK’ünün ikinci çeyreğe kıyasla aynı seviyede ya da daha düşük olacağını tahmin ediyor.