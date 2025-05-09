Outokumpu ilk çeyrekte yine net zarar açıkladı

Finlandiya merkezli paslanmaz çelik üreticisi Outokumpu, 2025 yılının ilk çeyreğine ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu dönemde şirket, geçtiğimiz yılın son çeyreğinde kaydedilen 32 milyon € net kâra ve geçtiğimiz yılın aynı çeyreğinde kaydedilen 23 milyon € net zarara kıyasla 18 milyon € net zarar açıklarken, satış gelirleri çeyreklik bazda %8,5 ve yıllık %3 artışla 1,52 milyar € seviyesinde yer aldı. İlk çeyrekte şirketin düzenlenmiş AVFÖK’ü bir önceki çeyrekte kaydedilen eksi 3 milyon €’ya ve 2024 yılının ilk çeyreğinde kaydedilen 38 milyon €’a kıyasla 49 milyon € seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan şirketin paslanmaz çelik teslimatları ilk çeyrekte bir önceki çeyreğe kıyasla %11,4 ve 2024 yılının aynı dönemine kıyasla %5,8 artışla 470.000 mt seviyesinde yer aldı.

Outokumpu CEO’su Kati ter Horst, “2025 yılında büyük bir belirsizlik ve dalgalanma küresel piyasaya damgasını vurdu. Mevcut jeopolitik durumu göz önünde bulundurduğumuzda hem Avrupa’da hem de ABD’de güçlü pazar paylarına sahip paslanmaz çelik üretimi yapabiliyor olmamız büyük bir avantaj,” ifadelerini kullandı. Şirket, önümüzdeki çeyrekte paslanmaz çelik sevkiyatlarının %10'a kadar artmasını bekliyor.