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Outokumpu yılın ilk dokuz ayında net zarar açıkladı, dördüncü çeyrekte AVFÖK değeri düşecek

Perşembe, 31 Ekim 2024 10:35:12 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Finlandiya merkezli paslanmaz çelik üreticisi Outokumpu bu yılın üçüncü çeyreği ve ilk dokuz ayına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Bu yılın üçüncü çeyreğinde şirket ikinci çeyrekte kaydedilen 5 milyon € net zarara ve geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreğinde kaydedilen 55 milyon € net zarara kıyasla 55 milyon € net zarar kaydetti. Şirketin satış geliri çeyreklik bazda %1,4 ve yıllık %0,8 düşüşle 1,52 milyar € olurken düzenlenmiş AVFÖK’ü 86 milyon € seviyesinde yer aldı.

Bu yılın Ocak-Eylül döneminde şirket, geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 131 milyon € net kâra kıyasla 8 milyon € net zarar elde ederken şirketin satış geliri yıllık %16,7 düşüşle 4,54 milyar € oldu. Söz konusu dönemde Outokumpu’nun düzenlenmiş AVFÖK’ü, bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 445 milyon €’ya kıyasla 180 milyon € seviyesinde kaydedildi.

Üçüncü çeyrekte şirketin paslanmaz çelik sevkiyatları çeyreklik bazda %1,9 düşüş ve yıllık %2,2 artışla 459.000 mt seviyesinde yer alırken yılın ilk dokuz ayında paslanmaz çelik sevkiyatları yıllık %5,8 düşüşle 1,37 milyon mt seviyesinden açıklandı.

Yapılan açıklamada, şirketin üçüncü çeyrek için kâr marjının paslanmaz çelik fiyatlarındaki artışa bağlı olarak destek bulduğu ancak Finlandiya’daki grev nedeniyle ilk dokuz ayda paslanmaz çelik sevkiyatlarının olumsuz etkilendiği belirtildi.

Outokumpu dördüncü çeyrekte paslanmaz çelik sevkiyatlarının Avrupa ve Amerika piyasalarındaki zayıflamaya bağlı olarak üçüncü çeyreğe kıyasla %0-10 oranında azalmasını bekliyor. Ayrıca mevcut hammadde fiyatları nedeniyle dördüncü çeyrekte hammadde stoklarının azalacağını öngörüyor. Bununla birlikte dördüncü çeyrekte AVFÖK değerinin bu çeyreğe kıyasla düşeceği tahmin ediliyor.


Etiketler: Finlandiya Avrupa Birliği Mali Sonuçlar Outokumpu 

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