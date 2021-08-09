Outokumpu ilk yarıda net kâr kaydetti

Pazartesi, 09 Ağustos 2021 12:26:51 (GMT+3) | İstanbul

Finlandiya merkezli paslanmaz çelik üreticisi Outokumpu bu yılın ikinci çeyreği ve ilk yarısına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı. Bu yılın ikinci çeyreğinde şirket önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 37 milyon € net zarar ve birinci çeyrekte kaydedilen 82 milyon € net kâra kıyasla 129 milyon € net kâr kaydetti. Şirketin satışları ise yıllık %31,7 ve çeyreklik bazda %11,9 artışla 1,87 milyar € seviyesinde yer aldı. Söz konusu dönemde, Outokumpu’nun düzenlenmiş AVFÖK’ü, bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 45 milyon €’ya kıyasla 223 milyon € seviyesinde kaydedildi.

Yıllın ilk yarısında şirket, geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 15 milyon € net zarara kıyasla 212 milyon € net kâr elde ederken, şirketin satışları yıllık %17,2 artışla 3,55 milyar € oldu. Söz konusu dönemde, Outokumpu’nun düzenlenmiş AVFÖK’ü, bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 151 milyon €’ya kıyasla 400 milyon € seviyesinde kaydedildi.

Şirketin açıklamasına göre, paslanmaz çelik talebi ikinci çeyrekte güçlü seyretmeye devam etti. İkinci çeyrekte, şirketin paslanmaz çelik sevkiyatları yıllık bazda %19,8 artarak 626.000 mt olurken, yılın ilk yarısında paslanmaz çelik sevkiyatları, geçtiğimiz yılın aynı dönemi pandemiden olumsuz etkilendiğinden yıllık %10,8 artışla 1,23 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Outokumpu, üçüncü çeyrekte paslanmaz çelik sevkiyatlarının, mevsimsel koşullar nedeniyle ikinci çeyreğe kıyasla %0-10 oranında düşüş göstermesini bekliyor. Şirket, üçüncü çeyrekte düzenlenmiş AVFÖK’ünün ikinci çeyreğe paralel olacağını tahmin ediyor.