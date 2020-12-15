Outokumpu dördüncü çeyrek beklentisini yükseltti

Salı, 15 Aralık 2020 12:31:07 (GMT+3) | İstanbul

Finlandiya merkezli paslanmaz çelik üreticisi Outokumpu, düzenlenmiş AVFÖK’ünün üçüncü çeyreğe göre yüksek olması beklendiğinden, bu yıl dördüncü çeyrek için beklentisini yükselttiğini açıkladı.

Outokumpu’nun paslanmaz çelik sevkiyatlarının, piyasanın beklenenden daha güçlü bir şekilde toparlanması nedeniyle yaklaşık %5-10 artacağı tahmin ediliyor.

Sonucun, iyileştirilmiş maliyet verimliliği ve hammadde segmentinin olumlu etkileriyle de desteklenmesi bekleniyor.

Bu yılın üçüncü çeyreğinde, şirket 63 milyon € net zarar kaydederken, şirketin satışları 1,25 milyar € seviyesinde yer aldı. Söz konusu dönemde, Outokumpu’nun düzenlenmiş AVFÖK’ü 22 milyon € seviyesinde kaydedildi. Şirketin bir önceki tahminine göre, dördüncü çeyrekte şirketin düzenlenmiş AVFÖK’ünün üçüncü çeyreğe kıyasla aynı seviyelerde kalması beklenirken, paslanmaz çelik sevkiyatlarının bir önceki çeyreğe kıyasla sabit kalması bekleniyordu.