Outokumpu 2023 yılında net zarar bildirdi

Pazartesi, 12 Şubat 2024 14:56:30 (GMT+3) | İstanbul

Finlandiya merkezli paslanmaz çelik üreticisi Outokumpu, 2023 yılının dördüncü çeyreği ve tamamına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu dönemde şirket, üçüncü çeyrekte kaydedilen 55 milyon € net zarara ve geçtiğimiz yılın aynı çeyreğinde kaydedilen 312 milyon € net kâra kıyasla 242 milyon € net zarar açıklarken satış gelirleri çeyreklik bazda %1,2 ve yıllık %20,2 düşüşle 1,51 milyar € seviyesinde yer aldı. Dördüncü çeyrekte şirketin düzenlenmiş AVFÖK’ü bir önceki çeyrekte kaydedilen 51 milyon €’ya ve 2022 yılının dördüncü çeyreğinde kaydedilen 110 milyon €’a kıyasla 72 milyon € seviyesinde kaydedildi.

2023 yılında Outokumpu, 2022 yılında kaydedilen 1,09 milyar € net kâra kıyasla 111 milyon € net zarar bildirirken satış gelirleri yıllık %26,7 düşüşle 6,96 milyar € seviyesinde yer aldı. Düzenlenmiş AVFÖK’ü de bir önceki yıl kaydedilen 1,26 milyar €’ya kıyasla 517 milyon € oldu.

Öte yandan şirketin paslanmaz çelik teslimatları dördüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe kıyasla %0,2 artarak ve 2022 yılının aynı dönemine kıyasla değişmeyerek 450.000 mt seviyesinde yer aldı. Yılın tamamında ise paslanmaz çelik sevkiyatları yıllık %9,5 düşüşle 1,91 milyon mt seviyesine geriledi.

Yapılan açıklamada, dördüncü çeyrekte paslanmaz çelik fiyatlarının Avrupa’da çok düşük seviyelerde yer aldığı ve Amerika Kıtası’nda da düştüğü ifade edildi.

Outokumpu bu yılın birinci çeyreğinde paslanmaz çelik sevkiyatlarının dördüncü çeyreğe kıyasla %5-15 artmasını bekliyor. Aynı zamanda söz konusu çeyrekte Amerika Kıtası’nda piyasanın zayıflamaya başladığını ve Avrupa piyasasının yavaşça toparlamaya devam etmesini beklediğini,ayrıca hurda piyasasının da son zamanlarda daraldığını aktardı. Şirket birinci çeyrekte AVFÖK’ünün 2023 yılının dördüncü çeyreğinde kaydedilen seviyede yer alacağını öngörüyor.