 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Önde...

Önde gelen AB’li ülkeler Çin’e karşı daha katı ticaret politikası istiyor

Salı, 26 Mayıs 2026 12:14:04 (GMT+3)   |   İstanbul

Avrupa Birliği’nin önde gelen bazı üye ülkeleri, piyasa bozulmaları, sanayi kapasite fazlası ve Çin ihracatının Avrupa üretimi üzerindeki etkilerine ilişkin endişelerin artması nedeniyle Çin’e karşı daha sert ticaret ve sanayi politikaları uygulanması çağrısında bulunuyor. Basında çıkan haberlere göre Fransa öncülüğündeki ve İtalya, İspanya, Hollanda ile Litvanya’nın da dahil olduğu beş AB ülkesi, Brüksel’de gerçekleştirilecek ve AB’nin gelecekteki Çin stratejisinin ele alınacağı kritik görüşmeler öncesinde daha güçlü ticaret koruma araçları ve genişletilmiş piyasa koruma önlemleri talep ettikleri bir bildiri yayımladı.

Avrupalı hükümetler daha güçlü ticaret koruması talep ediyor

Söz konusu girişimin, Çin’deki sanayi kapasite fazlası, sübvansiyonlu ihracat ve bunların çelik, otomotiv ve temiz teknolojiler dahil Avrupa üretim sektörleri üzerindeki artan baskısına yönelik Avrupa’daki endişelerin güçlenmesini yansıttığı belirtiliyor.

AB üye ülkelerinin, Avrupa Komisyonundan antidamping önlemleri, telafi edici vergi soruşturmaları, yabancı sübvansiyon kuralları ve kamu alımı kısıtlamalarını daha yoğun şekilde kullanmasını istediği bildiriliyor. Görüşmelerin, AB’nin Çin ile ekonomik ilişkileri sürdürürken aynı zamanda sanayi güvenliği ve stratejik özerklik hedefleri arasında denge kurmaya çalıştığı bir dönemde gerçekleştiği ifade edildi.

Almanya’nın tutumu sertleşiyor

Güçlü sanayi bağları nedeniyle geleneksel olarak Avrupa’nın Çin’e daha yakın ekonomilerinden biri olarak görülen Almanya’nın da haksız rekabet ve ekonomik bağımlılık risklerine ilişkin artan endişeler nedeniyle güçlü ticaret araçlarını desteklediği bildirildi. Ancak ülke içinde Çin ile ilişkilerin yeniden şekillendirilmesine yönelik tartışmaların sürdüğü ve Almanya’nın söz konusu ortak bildiriyi henüz imzalamadığı belirtildi.


Etiketler: Avrupa Birliği Kota ve Vergiler Görüş 

Benzer Haber ve Analizler

AB Parlamentosu yeni çelik koruma önlemlerini onayladı, Avrupa çelik sektörü kararı memnuniyetle karşıladı

20 May | Çelik Haberler

UNESID AB’nin yeni çelik ticaret mekanizmasını sektör için dönüm noktası olarak değerlendiriyor

17 Nis | Çelik Haberler

Almanya Çelik Federasyonu AB'nin çelik kotalarındaki değişiklikleri destekliyor, ilave önlemler talep ediyor

16 Nis | Çelik Haberler

EUROMETAL çelik koruma önlemlerinin nihai ürünlere genişletilmesini talep ediyor

15 Nis | Çelik Haberler

Assofermet Acciai: Artan maliyet ve fiyat baskısı sebebiyle İtalya çelik piyasasında talep zayıf seyrini sürdürüyor

03 Nis | Çelik Haberler

Avrupa Komisyonu ABD Yüksek Mahkemesi kararı sonrası netlik talep etti

25 Şub | Çelik Haberler

Federacciai Başkanı Gozzi, İtalya'nın elektrik maliyetlerine işaret ederek ETS’nin gözden geçirilmesini istedi

16 Şub | Çelik Haberler

Federacciai Başkanı Gozzi: Avrupa’nın çevre politikaları sanayi gelişimini engelliyor

10 Şub | Çelik Haberler

İsviçre ve AB çelik ile ferroalyaja yönelik koruma önlemleri konusunda görüşmeler yaptı

02 Şub | Çelik Haberler

Avrupa’da son kullanıcı sektörlerin maliyetleri çelik koruma önlemleriyle 9 milyar €’ya kadar çıkabilir

07 Oca | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis