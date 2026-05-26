Önde gelen AB’li ülkeler Çin’e karşı daha katı ticaret politikası istiyor

Avrupa Birliği’nin önde gelen bazı üye ülkeleri, piyasa bozulmaları, sanayi kapasite fazlası ve Çin ihracatının Avrupa üretimi üzerindeki etkilerine ilişkin endişelerin artması nedeniyle Çin’e karşı daha sert ticaret ve sanayi politikaları uygulanması çağrısında bulunuyor. Basında çıkan haberlere göre Fransa öncülüğündeki ve İtalya, İspanya, Hollanda ile Litvanya’nın da dahil olduğu beş AB ülkesi, Brüksel’de gerçekleştirilecek ve AB’nin gelecekteki Çin stratejisinin ele alınacağı kritik görüşmeler öncesinde daha güçlü ticaret koruma araçları ve genişletilmiş piyasa koruma önlemleri talep ettikleri bir bildiri yayımladı.

Avrupalı hükümetler daha güçlü ticaret koruması talep ediyor

Söz konusu girişimin, Çin’deki sanayi kapasite fazlası, sübvansiyonlu ihracat ve bunların çelik, otomotiv ve temiz teknolojiler dahil Avrupa üretim sektörleri üzerindeki artan baskısına yönelik Avrupa’daki endişelerin güçlenmesini yansıttığı belirtiliyor.

AB üye ülkelerinin, Avrupa Komisyonundan antidamping önlemleri, telafi edici vergi soruşturmaları, yabancı sübvansiyon kuralları ve kamu alımı kısıtlamalarını daha yoğun şekilde kullanmasını istediği bildiriliyor. Görüşmelerin, AB’nin Çin ile ekonomik ilişkileri sürdürürken aynı zamanda sanayi güvenliği ve stratejik özerklik hedefleri arasında denge kurmaya çalıştığı bir dönemde gerçekleştiği ifade edildi.

Almanya’nın tutumu sertleşiyor

Güçlü sanayi bağları nedeniyle geleneksel olarak Avrupa’nın Çin’e daha yakın ekonomilerinden biri olarak görülen Almanya’nın da haksız rekabet ve ekonomik bağımlılık risklerine ilişkin artan endişeler nedeniyle güçlü ticaret araçlarını desteklediği bildirildi. Ancak ülke içinde Çin ile ilişkilerin yeniden şekillendirilmesine yönelik tartışmaların sürdüğü ve Almanya’nın söz konusu ortak bildiriyi henüz imzalamadığı belirtildi.