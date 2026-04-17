 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > UNESID...

UNESID AB’nin yeni çelik ticaret mekanizmasını sektör için dönüm noktası olarak değerlendiriyor

Cuma, 17 Nisan 2026 11:36:12 (GMT+3)   |   İstanbul

İspanyol çelik üreticileri birliği UNESID, AB kurumları arasında yeni çelik ticaret mekanizmasına ilişkin anlaşmaya varılmasından memnun olduklarını belirterek bunu Avrupa çelik sektörünün geleceği açısından bir dönüm noktası olarak nitelendirdi.

UNESID, mevcut koruma önlemlerinin Haziran sonunda sona ermesinin ardından 1 Temmuz 2026’da yürürlüğe girecek yeni mekanizmanın, artan ithalat ve küresel piyasa dengesizliklerinin yaşandığı kritik bir dönemde korumanın devamlılığını sağlayacağını ifade etti.

Kotalar azaltılacak, vergiler artırılacak

Revize edilen sistem kapsamında, vergiye tabi kota yapısının güçlendirildiği ve toplam kota tonajının 2024 seviyelerine kıyasla yaklaşık %47 azaltılarak yıllık 18,3 milyon mt seviyesine indirildiği belirtildi. Aynı zamanda kota aşımı durumunda uygulanacak verginin %50’ye çıkarıldığı ve bu sayede ithalat baskısına karşı korumanın güçlendirildiği ifade edildi.

Anlaşma ayrıca uygulamanın ilk yılında kullanılmayan kotaların çeyrekler arasında devredilmesine imkân tanıyor. UNESID, bunun esneklik sağladığını ancak toplam kota tonajındaki düşüş nedeniyle pratikte kullanımının sınırlı kalmasının beklendiğini belirtti.

Değer zinciri genelinde koruma talebi

Birlik, çelik kullanan son kullanıcı sektörlere de benzer koruma önlemlerinin genişletilmesi gerektiğini vurgulayarak talebin korunması ve Avrupa çelik değer zincirinin tamamının desteklenmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca mekanizmanın işlenmiş çelik ürünlerini de kapsayacak şekilde genişletilmesi yönünde beklenti dile getirildi.

UNESID, anlaşmayı memnuniyetle karşılamakla birlikte sektörün rekabet gücünü artırmak için ilave adımların gerekli olduğunu vurguladı. Bu kapsamda rekabetçi enerji maliyetlerinin sağlanması ve sektörün dönüşümü ile uzun vadeli sürdürülebilirliğini destekleyecek etkili iklim politikalarının uygulanması gerektiği ifade edildi.


Etiketler: İspanya Avrupa Birliği Kota ve Vergiler Görüş 

iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis