EUROMETAL çelik koruma önlemlerinin nihai ürünlere genişletilmesini talep ediyor

Avrupalı çelik distribütörleri, işleyicileri ve üreticileri, mevcut çelik koruma önlemlerinin çelikten yapılan nihai ürünleri de kapsayacak şekilde genişletilmesini talep etti. Düsseldorf’ta düzenlenen Wire & Tube 2026 fuarı kapsamında EUROMETAL tarafından düzenlenen basın toplantısına katılan SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre EUROMETAL, politika müdahalesi olmazsa Avrupa’nın hızla sanayisizleşme riskiyle karşı karşıya olduğu konusunda uyardı.

Basın toplantısında konuşan EUROMETAL temsilcileri, 300’den fazla şirket ve 35 birlik tarafından desteklenen pan-Avrupa girişiminin 15 Nisan’da AB üyesi ülkelere ve Avrupa Komisyonuna sunulacağını belirtti. Girişime katılan şirketlerin çelik değer zincirinde 1 milyondan fazla doğrudan istihdamı temsil ettiği ifade edildi.

Artan ithalat baskısı ve maliyet farkları rekabet gücünü zorluyor

Sektör temsilcilerine göre Avrupa çelik işleme ve imalat sektörleri, özellikle Asya’dan gelen düşük maliyetli ithalat nedeniyle artan baskı altındayken, yerel üreticiler yüksek enerji, iş gücü ve düzenleyici maliyetlerle mücadele ediyor. Avrupa ile üçüncü ülkeler arasındaki fiyat farkının üretkenlik artışıyla telafi edilemeyecek seviyelere ulaştığı ve bu durumun sektörde iflas oranlarının çift haneli seviyelerde artmasına yol açtığı belirtildi. Aynı zamanda sanayi faaliyetlerinin Avrupa dışına kaydığı ifade edildi.

Öte yandan Avrupa’nın yönelik çelik ürünleri ithalatının yıllık yaklaşık %20 arttığı, buna karşılık bölgedeki çelik tüketiminin gerilemeye devam ettiği ve bunun sanayi faaliyetlerinde yapısal bir değişime işaret ettiği vurgulandı.

Nihai ürünleri kapsamayan önlemler yetersiz kalıyor

AB’nin mevcut koruma önlemleri uygulamasına ve 1 Temmuz itibarıyla yeni bir sistem devreye alınacak olmasına rağmen sektör temsilcileri mevcut politikaların ağırlıklı olarak çelik ürünlerine odaklandığını ve çelikten üretilen nihai ürünleri büyük ölçüde kapsam dışında bıraktığını belirtti.

Bu durumun Avrupa’daki üreticiler üzerinde “çifte baskı” yarattığı ifade edildi. Buna göre üreticiler bir yandan koruma önlemleri ve karbon düzenlemeleri nedeniyle daha yüksek girdi maliyetleriyle karşı karşıya kalırken, diğer yandan nihai veya yarı mamul çelik ürünlerinin ithalatında herhangi bir kısıtlama bulunmuyor.

Sektör temsilcileri, değer zincirinin yalnızca bir bölümünün korunmasının tüm sistemin zayıflamasına yol açabileceğini, son kullanıcı sektörlerin Avrupa sanayi yapısında kritik rol oynadığını vurguladı.

Tüm değer zinciri için koruma talebi

EUROMETAL ve ortakları, girişim kapsamında çelik değer zincirinin tamamını kapsayacak şekilde ticaret önlemlerinin genişletilmesini talep ediyor. Bu çerçevede daha geniş gümrük sınıflandırmaları altında yer alan çelik bazlı ve çelik yoğun ürünlere yönelik vergi ve kotaların uygulanması öneriliyor.

Söz konusu önlemlerle, özellikle karbon maliyetleri, ticaret savunma araçları ve düzenleyici yükümlülükler açısından AB üreticileri ile ithal ürünler arasındaki maliyet farkının dengelenmesi hedefleniyor.

Ayrıca sektör, Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’nın (SKDM) son kullanıcı çelik ürünlerini de kapsayacak şekilde genişletilmesi çağrısında bulunarak mevcut kapsamın karbon kaçağı risklerini tam olarak karşılamadığını belirtti.

Enerji maliyetleri ve düzenleyici yük baskıyı artırıyor

Yüksek enerji maliyetlerinin rekabet gücünü zayıflatan başlıca unsurlardan biri olduğu belirtilirken, enerji yoğun sektörleri desteklemek amacıyla AB genelinde sanayi sektörüne yönelik elektrik için 0,05€/kWh tavan fiyat uygulanması talep edildi.

Öte yandan SKDM dahil mevcut düzenleyici çerçevenin karmaşık ve kısmen sorunlu olduğu ifade edilerek, mevcut mekanizmalar sadeleştirilip gözden geçirilene kadar yeni düzenlemelere ara verilmesi gerektiği vurgulandı.

İstihdam ve stratejik özerklik risk altında

Sektör, gerekli adımlar atılmazsa Avrupa’da yaklaşık 13,5 milyon kişinin istihdam edildiği çelik değer zincirinde ciddi istihdam kayıpları yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Ekonomik etkilerin ötesinde, ithal çeliğe yönelik artan bağımlılığın savunma, enerji ve altyapı gibi kritik sektörlerde Avrupa’nın stratejik özerkliğini de riske atabileceği ifade edildi.

Politika yapıcılar üzerindeki baskı artırılacak

Girişimin, steelindustrynow.eu adlı çevrim içi platformun devreye alınmasıyla destekleneceği ve bu platform aracılığıyla sektördeki zorlukların somut verilerle ortaya konacağı belirtildi.

Somut önlemler hayata geçirilene kadar kampanyanın süreceğini vurgulayan sektör temsilcileri, gecikmelerin geri dönüşü olmayan sanayi kayıplarına yol açabileceği uyarısında bulundu.