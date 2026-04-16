Almanya Çelik Federasyonu AB'nin yeni ticaret savunma aracını memnuniyetle karşıladı, ilave önlemler talep etti

Alman Çelik Federasyonu (WV Stahl), AB kurumları arasında çelik ithalatına yönelik yeni ve önemli ölçüde güçlendirilmiş ticaret savunma aracı üzerinde varılan anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını belirterek, bunu Almanya ve Avrupa çelik sektörünü korumaya yönelik kritik bir adım olarak değerlendirdi.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Avrupa Birliği Konseyi ve Avrupa Parlamentosu, AB çelik sektörünü küresel arz fazlası ve artan ithalat baskısına karşı korumayı amaçlayan yeni önlemler üzerinde geçici anlaşmaya varmıştı.

Yeni sistem ithalat baskısına karşı korumayı güçlendirecek

Federasyona göre yeni sistem, ülke ve ürün bazlı vergiye tabi kota getirerek açık şekilde tanımlanmış tavan seviyeler belirleyecek. Kotalar aşılırsa %50 ithalat vergisi uygulanacak.

WV Stahl Genel Müdürü Kerstin Maria Rippel, söz konusu anlaşmanın küresel arz fazlasının etkilerine karşı çelik sektörünü korurken aynı zamanda piyasa açıklığını sürdürmeye yönelik güçlü bir mesaj verdiğini ifade etti.

Yeni çerçevenin, önceki sistemdeki başlıca zayıflıkları gidererek piyasadaki gelişmelere daha esnek ve hızlı yanıt verilmesini sağlayacağı belirtildi. Ayrıca üçüncü ülkelerden tonaj yönlendirme gibi uygulamalarla ticaret önlemlerinin aşılmasını önlemek amacıyla ürünün menşesinin belirlenmesine yönelik yeni kuralların da yer alacağı ifade edildi.

Sektör ilave önlemler talep ediyor

Anlaşmayı memnuniyetle karşılamakla birlikte WV Stahl, sektörde devam eden krizin çözülmesi için ek adımların gerekli olduğunu vurguladı.

Bu kapsamda Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’ndaki açıkların giderilmesi, AB’de düşük emisyonlu çelik için öncü pazarların oluşturulması ve enerji yoğun sektörler için rekabetçi enerji fiyatlarının sağlanması gerektiği ifade edildi.