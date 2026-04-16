 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Almanya...

Almanya Çelik Federasyonu AB'nin yeni ticaret savunma aracını memnuniyetle karşıladı, ilave önlemler talep etti

Perşembe, 16 Nisan 2026 12:30:55 (GMT+3)   |   İstanbul

Alman Çelik Federasyonu (WV Stahl), AB kurumları arasında çelik ithalatına yönelik yeni ve önemli ölçüde güçlendirilmiş ticaret savunma aracı üzerinde varılan anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını belirterek, bunu Almanya ve Avrupa çelik sektörünü korumaya yönelik kritik bir adım olarak değerlendirdi.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Avrupa Birliği Konseyi ve Avrupa Parlamentosu, AB çelik sektörünü küresel arz fazlası ve artan ithalat baskısına karşı korumayı amaçlayan yeni önlemler üzerinde geçici anlaşmaya varmıştı.

Yeni sistem ithalat baskısına karşı korumayı güçlendirecek

Federasyona göre yeni sistem, ülke ve ürün bazlı vergiye tabi kota getirerek açık şekilde tanımlanmış tavan seviyeler belirleyecek. Kotalar aşılırsa %50 ithalat vergisi uygulanacak.

WV Stahl Genel Müdürü Kerstin Maria Rippel, söz konusu anlaşmanın küresel arz fazlasının etkilerine karşı çelik sektörünü korurken aynı zamanda piyasa açıklığını sürdürmeye yönelik güçlü bir mesaj verdiğini ifade etti.

Yeni çerçevenin, önceki sistemdeki başlıca zayıflıkları gidererek piyasadaki gelişmelere daha esnek ve hızlı yanıt verilmesini sağlayacağı belirtildi. Ayrıca üçüncü ülkelerden tonaj yönlendirme gibi uygulamalarla ticaret önlemlerinin aşılmasını önlemek amacıyla ürünün menşesinin belirlenmesine yönelik yeni kuralların da yer alacağı ifade edildi.

Sektör ilave önlemler talep ediyor

Anlaşmayı memnuniyetle karşılamakla birlikte WV Stahl, sektörde devam eden krizin çözülmesi için ek adımların gerekli olduğunu vurguladı.

Bu kapsamda Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’ndaki açıkların giderilmesi, AB’de düşük emisyonlu çelik için öncü pazarların oluşturulması ve enerji yoğun sektörler için rekabetçi enerji fiyatlarının sağlanması gerektiği ifade edildi.


Etiketler: Almanya Avrupa Birliği Kota ve Vergiler Görüş 

Benzer Haber ve Analizler

Almanya Sosyal Demokrat Partisi ucuz ithalatı önlemek için “Avrupa’dan Al” çelik politikası talep ediyor

07 Eki | Çelik Haberler

Almanya Asya’daki kapasite fazlasına karşı çelik koruma önlemlerinin güçlendirilmesini istiyor

20 Ağu | Çelik Haberler

WV Stahl başkanı nihai koruyucu vergiler için Avrupa Komisyonu’na çağrıda bulundu

12 Eyl | Çelik Haberler

AB bakanları ABD’nin teklif ettiği vergilere karşı önlemlerle yanıt verme konusunda anlaştı

28 Şub | Çelik Haberler

ABD Çin’den ithal OCTG boruya yönelik dönem sonu incelemelerinin nihai sonuçlarını açıkladı

16 Nis | Çelik Haberler

Tokyo Steel yerel hurda alım fiyatlarını yeniden yükseltti ancak artışlar sınırlı kaldı

16 Nis | Hurda ve Hammadde

IMF jeopolitik riskler sebebiyle 2026 küresel büyüme tahminini düşürdü, Türkiye’ye yönelik tahminini %3,4’e çekti

16 Nis | Çelik Haberler

ABD’nin slab ithalatı 2026’nın Şubat ayında %35 artış kaydetti

16 Nis | Çelik Haberler

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 16 Nisan 2026

16 Nis | Uzun Ürünler ve Kütük

ABD’nin galvanizli sac ihracatı 2026’nın Şubat ayında %4,6 geriledi

16 Nis | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis