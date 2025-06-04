OECD: Küresel ekonomik büyüme görünümü ticaret politikası belirsizliği nedeniyle yavaşlıyor

OECD’nin Haziran ayı ekonomik görünüm raporuna göre küresel ekonomik beklentiler, ticaret bariyerleri, sıkı finansal koşullar ve artan politika belirsizliğinin olumsuz etkileri nedeniyle zayıflıyor.

Rapor, küresel ekonominin dirençli büyüme ve dezenflasyon döneminden daha belirsiz bir yola geçtiğini gösteriyor. Mevcut politika belirsizliği ticareti ve yatırımı zayıflatmanın yanı sıra büyüme beklentilerini kısıtlıyor. Özellikle yeni vergiler getiren ülkelerde yükselen ticaret maliyetleri enflasyonu körükleyebilir. Raporda, enflasyonun tahmin edilenden daha uzun süre yüksek kalabileceği belirtildi. Olumlu senaryoya bakıldığında son ticaret engellerinin erken tersine çevrilmesi ekonomik büyümeyi artırabilir ve enflasyonist baskıların hafifletilmesine yardımcı olabilir. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş ve Orta Doğu'da devam eden çatışmalara barışçıl bir çözüm bulunması da güveni ve yatırım teşviklerini iyileştirebilir.

2025 ve 2026 yıllarında küresel gayri safi yurt içi hasıla büyümesinin, Aralık ayı ekonomik görünüm raporunda tahmin edilen %3,3’e kıyasla %2,9 olacağı öngörülüyor. Yavaşlamanın en yoğun olarak ABD, Kanada, Meksika ve Çin’de görülmesi, diğer ekonomilerde ise daha küçük aşağı yönlü düzenlemeler olması bekleniyor.

ABD’de ekonomik büyümenin 2024 yılında kaydedilen %2,8’e kıyasla 2025 yılında %1,6 ve 2026’da %1,5 olacağı öngörülürken, avro bölgesindeki ekonomik büyümenin 2024’te kaydedilen %0,8’e kıyasla 2025 ve 2026 yıllarında sırasıyla %1 ve %1,2 olacağı tahmin ediliyor. Çin’de ekonomik büyümenin 2024’te kaydedilen %5’e kıyasla 2025 yılında %4,7, 2026 yılında ise %4,3 olacağı bekleniyor. OECD ülkelerindeki büyümenin ise 2025 ve 2026 yıllarında sırasıyla %1,4 ve %1,5 olacağı tahmin ediliyor.