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Goldman Sachs 2025’te küresel GSYİH büyümesinin %2,7 olmasını bekliyor

Salı, 07 Ocak 2025 12:20:37 (GMT+3)   |   İstanbul

Basında çıkan haberlere göre ABD merkezli banka Goldman Sachs, 2025 yılı için küresel ekonomiye ilişkin yedi tahminde bulundu.

Söz konusu tahminlere bakıldığında banka, gevşeyen mali koşullar sayesinde 2025 yılında küresel reel GSYİH büyümesinin %2,7 olacağını öngörüyor. Goldman Sachs, güçlü gelir büyümesi ve finansal gevşemeyle bu yıl ABD’nin GSYİH büyümesinin %2,4, avro bölgesinin GSYİH büyümesinin ise ticaret politikasına yönelik belirsizlikler ve yüksek enerji fiyatları ile Çin’in ihracat baskısından dolayı imalat sektöründe süregelen yapısal sıkıntılar nedeniyle %0,8 seviyesinde kaydedileceğini tahmin ediyor. Bununla birlikte banka, Çin’deki politika gevşetme önlemleri cansız yerel tüketim, gayrimenkul piyasasındaki sıkıntılar ve ABD’nin yüksek vergilerinin etkilerini dengeleyemeyeceğinden ülkenin GSYİH büyümesinin bu yıl %4,5’e düşmesini bekliyor.

Öte yandan Goldman Sachs, FED’in Mart, Haziran ve Eylül aylarında olmak üzere 2025 yılında üç faiz indirimi uygulayarak nihai faiz oranını %3,5-3,75’e çekerken, Avrupa Merkez Bankasının politika faizini bu yıl Temmuz ayına kadar %1,75’e indireceğini tahmin ediyor. Ancak aşağı yönlü risklerin de bulunduğunu belirten banka, Avrupa’da büyüme ve enflasyon daha da zayıflarsa politika faizindeki kesintilerin daha derin ve hızlı olabileceğini ifade etti.

Son olarak banka, yatırımcılara özellikle ABD politika değişikliklerini ve Orta Doğu’daki durum, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş ve ABD-Çin ilişkileri gibi jeopolitik gelişmeleri yakından izlemelerini tavsiye ediyor.


Etiketler: Dünya Ekonomi 

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