Fitch küresel kredi notu görünümünü “kötüleşen” olarak revize etti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, vergilerde yaşanan artış ve politikalardaki belirsizlik sebebiyle 2025 yılına ilişkin küresel kredi notu görünümünü “nötr”den “kötüleşen”e indirdiğini duyurdu. Bu durumun küresel büyüme görünümünü zayıflatacağı ve finansman koşullarının zorlaşması riskini artıracağını belirtirken, kamu maliyesi ve siyasi risklerin halen yüksek olduğunu ifade etti.

Kuruluş, küresel ticaret savaşının tırmanması, vergilerin ne zaman ve nasıl sona ereceğine dair belirsizlik ve bunların küresel ticaret hacimleri, tedarik zincirleri, yatırımlar ve uluslararası ilişkiler üzerindeki etkisinin, küresel ekonomi için ciddi bir şok etkisi yarattığına dikkat çekti. Fiyatlar ve ekonomik faaliyetler üzerindeki etkilerin kapsamı ve zamanlaması konusundaki belirsizliğin de ABD Merkez Bankasının politika faizinin seyri üzerindeki belirsizliği artırdığını ve finansman koşullarında dalgalanma riski yarattığını aktardı.

Öte yandan Fitch, özellikle gelişmiş ekonomilerde artan savunma harcamaları, faiz maliyetleri, demografik eğilimler, zayıf büyüme ve sosyal baskılar nedeniyle kamu maliyesinin bu yıl da baskı altında kalacağını belirtti. Bununla birlikte Ukrayna ve Orta Doğu’da savaşların sürmesi, ABD ile Çin arasındaki stratejik rekabet, ticari gerilimler, toplumsal huzursuzluklar ve ABD’nin dış politikasındaki değişiklikler nedeniyle jeopolitik risklerin devam ettiğini de vurguladı.