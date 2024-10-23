IMF: 2024 ve 2025 için küresel ekonomik büyüme tahmini değişmedi ancak görünüm iç açıcı değil

Uluslararası Para Fonu (IMF), küresel ekonomik büyüme tahminin aynı kaldığını ancak görünümün hiç de iç açıcı olmadığını ifade etti. IMF tarafından yayımlanan Dünya Ekonomik Görünüm raporuna göre küresel ekonomik büyümenin, Nisan ve Temmuz aylarında yayımlanan raporlardaki tahminlere paralel olarak 2024 ve 2025 yıllarında %3,2 seviyesinde yer alması bekleniyor. 2023 yılında küresel ekonomik büyüme %3,3 seviyesinde kaydedilmişti. Küresel enflasyon gerilemiş olsa da IMF, bölgesel çatışmalardaki artış, sıkı para politikaları, Çin’deki büyümenin yavaşlaması ve süregelen korumacılık politikaları gibi aşağı yönlü risklerin artarak görünümü domine ettiğini ifade etti ve ülkelere “belirsizliğe hazır olmalarını” önerdi.

Gelişmiş ekonomilerdeki büyüme oranlarının 2024 ve 2025 yıllarında %1,8 olması bekleniyor. Bir önceki raporda gelişmiş ekonomilerin 2024 yılında %1,7 oranında büyüyeceği öngörülüyordu. ABD ekonomisine yönelik büyüme tahminleri 2024 için %2,8 ve 2025 için %2,2’ye çıkarılırken, özellikle en büyük Avrupa ülkeleri olmak üzere diğer gelişmiş ekonomilerin büyüme tahminlerinde ise aşağı yönlü değişiklikler yapıldı. Öte yandan gelişmekte olan ekonomilerdeki büyümenin 2023 yılında kaydedilen %4,4’e kıyasla 2024 ve 2025 yıllarında %4,2’ye gerilemesi bekleniyor. Rapora göre üretim ve sevkiyatlardaki kesintiler, iç karışıklıklar ve kötü hava koşulları, Orta Doğu ve Orta Asya’nın ekonomik görünümünde aşağı yönlü revizyonlara yol açtı. Söz konusu aşağı yönlü değişikliklere karşılık, yarı iletken çip ve elektronik cihazlara yönelik artan talebin büyümeyi desteklediği Çin ve Hindistan ekonomilerine yönelik tahminler ise artırıldı.

Raporda, konjonktürel dengesizliklerin hafiflemesinin ekonomik faaliyetlerin düzelmesine yol açarak ülkeler arası enflasyon oranlarının birbirine daha yakın seviyelere geldiği, böylece küresel enflasyonun düşüş gösterdiği belirtildi. Küresel enflasyonun 2023 yılında kaydedilen yıllık ortalama %6,7’ye kıyasla 2024 yılında %5,8’e ve 2025 yılında %4,3’e gerilemesi bekleniyor. Gelişmiş ekonomiler, gelişmekte olan ekonomilerden daha çabuk enflasyon hedeflerine ulaşacak.