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OECD ülkelerinin GSYİH büyümesi birinci çeyrekte %0,1’e geriledi

Cuma, 23 Mayıs 2025 12:33:55 (GMT+3)   |   İstanbul

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’ne (OECD) göre bu yılın birinci çeyreğinde OECD ülkelerinin gayri safi yurtiçi hasılası (GSYİH) çeyreklik bazda sadece %0,1 oldu. Geçtiğimiz yılın son çeyreğinde GSYİH bir önceki çeyreğe kıyasla %0,5 artış göstermişti.

Birinci çeyrekte G7 ülkelerinde genel GSYİH büyüme oranı, dördüncü çeyrekte kaydedilen %0,4’ten %0,1’e geriledi. Japonya ve ABD’nin büyüme oranı, bir önceki çeyrekte kaydedilen %0,6’ya kıyasla sırasıyla %0,2 ve %0,1’e geriledi. İngiltere’de büyüme oranı, yatırımlar ve mal ihracatında kaydedilen artışların desteğiyle hızlanarak bir önceki çeyrekte kaydedilen %0,1’e kıyasla %0,7’ye çıktı. İtalya, Almanya ve Fransa’nın GSYİH büyümesi bir önceki çeyreğe kıyasla sırasıyla %0,3, %0,2 ve %0,1 olarak kaydedildi. Geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğinde İtalya'da GSYİH büyümesi %0,2 olurken, Almanya ve Fransa’da sırasıyla %0,2 ve %0,1 daralma görüldü.

Geçtiğimiz yılın birinci çeyreğiyle karşılaştırıldığında OECD ülkelerinde GSYİH büyümesi %1,6 oldu. G7 ülkelerine bakıldığında son dört çeyrekte en yüksek büyümeyi %2,3 ile Kanada kaydederken, ABD %2 büyüme gösterdi. En büyük daralma ise %0,2 ile Almanya’da kaydedildi.


Etiketler: Dünya Ekonomi 

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