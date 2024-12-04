OECD: Aşağı yönlü risklere rağmen küresel ekonomi 2025 ve 2026 yıllarında stabil bir büyüme gösterecek

OECD’nin Aralık ayı ekonomik görünüm raporuna göre küresel ekonomik büyüme oranının zorluklara rağmen hemen hemen yatay seyretmesi bekleniyor. Bu kapsamda, 2024 yılında %3,2 büyüme kaydedeceği tahmin edilen küresel ekonominin enflasyonun gerilemesiyle 2025 ve 2026 yıllarında %3,3 büyümesi bekleniyor. OECD ülkelerindeki enflasyonun, çoğu ülkede hala kısıtlayıcı olan para politikası nedeniyle bu yıl kaydedilecek %5,4’ten 2025 yılında %3,8'e ve 2026 yılında %3'e gerileyeceği tahmin ediliyor. Ayrıca küresel ticaret hacminin toparlanarak 2024 yılında %3,6 artması bekleniyor.

Büyüme beklentileri bölgeler arasında önemli ölçüde farklılık gösteriyor. ABD’de ekonomik büyümenin 2025 yılında %2,8 ve 2026’da %2,4 olacağı öngörülürken, avro bölgesindeki ekonomik büyümenin 2025 ve 2026 yıllarında sırasıyla %1,3 ve %1,5 olacağı tahmin ediliyor. Japonya’da ekonomik büyümenin 2025 yılında %1,5, 2026 yılında ise %0,6 olacağı beklenirken, Çin ekonomisinin yavaşlamaya devam edeceği ve 2025 yılında %4,7, 2026’da %4,4 büyüyeceği öngörülüyor.

Rapora göre görünüme ilişkin belirsizlik sürüyor. Orta Doğu’da devam eden çatışmaların yoğunlaşması enerji piyasalarında aksamaya neden olarak piyasalara olan güveni ve ekonomik büyümeyi olumsuz etkileyebilir. Büyüme beklentilerine veya enflasyondaki gerilemeye ilişkin karşılaşılabilecek herhangi bir olumsuz sürpriz, finansal piyasalarda yıkıcı değişikliklerle sonuçlanabilir. Öte yandan küresel ekonomik büyüme yukarı yönde de hareket edebilir. Tüketici güvenindeki iyileşmeler veya jeopolitik sıkıntılara erken çözüm bulunması beklentileri iyileştirerek enerji fiyatlarını düşürebilir.