IMF küresel büyüme tahminlerini aşağı çekti

Uluslararası Para Fonu (IMF) Nisan 2025 Dünya Ekonomik Görünümü raporunda 2025 ve 2026 yılları için küresel büyüme tahminlerini yayımladı. IMF, küresel çapta yaşanan ticari gerilimlere bağlı olarak küresel büyüme beklentilerini Ocak’ta yayımlanan rapora kıyasla yaklaşık 0,8 puan düşüşle 2025 yılı için %2,8’e ve 2026 yılı için %3’e çekti.

IMF, ABD’nin son zamanlarda açıkladığı vergilerin yarattığı belirsizliğin tahminler üzerinde en etkili faktör olduğunu ve bu belirsizliğin sürmesi durumunda vergilerdeki ani artışın küresel büyümeyi büyük ölçüde yavaşlatacağını ifade etti. Ancak bu yavaşlamaya rağmen IMF küresel büyümenin resesyona neden olacak kadar zayıflamayacağını ve önümüzdeki iki yıl için küresel enflasyon beklentileri yaklaşık 0,1 puan artsa da enflasyonun aşağı yönlü ivmesini koruyacağını belirtti.

Son gelişmeler ışığında IMF ABD için büyüme beklentilerini 2025 yılı için 0,9 puan düşüşle %1,8’e, 2026 içinde 0,4 puan düşüşle %1,7’ye çekti. Trump’ın getirdiği vergilerin hedeflediği Kanada ve Meksika’da da büyüme beklentileri düştü. %2 seviyesinde yer alan önceki tahminlere kıyasla Kanada ekonomisinin 2025’te %1,4 ve 2026’da %1,6 büyümesi bekleniyor. Meksika ekonomisinin ise 2025’te %0,3 küçüleceği ve 2026’da %1,4’lük toparlanma göstereceği tahmin ediliyor.

Bununla birlikte avro bölgesine ilişkin tahminlere göre iki yıl içinde önceki tahminlere kıyasla 0,2 puan düşüşle 2025 yılında %0,8, 2026 yılında ise %1,2 büyüme gözlenecek. Almanya ekonomisinin 2025’te yatay seyretmesi, 2026’da ise %0,9 büyümesi bekleniyor. IMF’nin Türkiye için büyüme tahminleri ise para politikasının son zamanlarda değiştirilmesine bağlı olarak 2025 için %2,7 ve 2026 için %3,2 olarak belirlendi.

Asya’ya yönelik tahminler de diğer bölgelerde olduğu gibi aşağı çekildi. Çin ekonomisine yönelik büyüme tahminleri 2025 ve 2026 yılları için sırasıyla 0,6 ve 0,5 puan düşüşle %4’e çekildi. Bununla birlikte ticari gerilimler ve vergilere bağlı olarak 0,5 puan aşağı çekilen tahminlere göre Japonya’da ekonomik faaliyetler %0,6 büyüyecek.

IMF, mevcut piyasa koşullarında ekonomik büyümeyi sürdürmek için alınacak önemler konusunda, “Daha güçlü büyüme sağlama ihtiyacını göz ardı etmemeliyiz. Hükümetlerin özel kaynakların doğru yerlere aktarılmasına yardımcı olacak mali ve yapısal reformlara devam etmesi gerekiyor. Bununla birlikte yapay zeka gibi yeni teknolojilerden faydalanmayı sağlayacak dijital altyapı çalışmaları ve gerekli eğitimler için yatırım yapılmalı,” ifadelerini kullandı.