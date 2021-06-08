Odisha’daki sünger demir tesisleri demir cevheri alımlarında öncelik tanınmasını talep ediyor

Salı, 08 Haziran 2021 14:56:42 (GMT+3) | Kalküta

Odisha Sünger Demir İmalatçıları Birliği (OSIMA), demir cevheri arzındaki eksiklik ve yüksek fiyatları nedeniyle, hükümetin eyaletteki çelik üreticilerine hammadde tedarikinde “satın alma önceliği” verilmesini talep etti.

Birlik, hükümetin Maden İmtiyaz Yasası 2016 (atom ve hidrokarbon enerji madenleri hariç) kapsamında, Odisha’da bulunan çelik üreticilerine eyaletteki demir cevheri madenlerinde alım önceliği hakkı tanıması gerektiğini ifade etti. Birlik, böylece eyalet dışından yapılan hammadde alımlarının azalacağını belirtti.

OSIMA, “Odisha’da bulunan tesislere demir cevheri alımlarında öncelik hakkının geri getirilmesi ve Odisha’dan oldukça yüksek seviyede yapılan demir cevheri ihracatının azaltılması gerekiyor. Böylece, eyaletteki son kullanıcı tesislere tedarik sağlanabilir ve insanların geçim kaynağı korunmuş olur,” ifadelerini kullandı.