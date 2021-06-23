Odisha’da yer alan üreticiler demir cevheri sıkıntısıyla karşı karşıya kaldı

Çarşamba, 23 Haziran 2021 11:44:54 (GMT+3) | Kalküta

Sektör temsilcisi Kalinganagar Industries Association (KNIA), Odisha’da yer alan üreticilerin, artan demir cevheri sıkıntısına yönelik endişeleri olduğunu ve bu durumun, eyalet hükümetine bağlı madenci Odisha Mining Corporation’ın (OMC) üretiminin azalmasından kaynaklandığını düşündüklerini dile getirdi.

KNIA, Odisha’da yer alan demir cevheri üreticilerinin kendilerine ait madenlerinin olmamasından dolayı hammadde ihtiyaçlarını karşılamak için OMC’ye bağımlı olduklarını ve OMC’nin üretiminin azalması ile eyalet hükümetinin yakın zaman önce ihaleye koyduğu madenlerin üretime henüz başlamamasının durumu kötüleştirdiğini ifade etti.

Odisha eyaletinin demir cevheri üretimi 2020-2021 mali yılında, 2019-2020 mali yılında kaydedilen 142 milyon mt’a kıyasla 111 milyon mt’a geriledi. Üretimin düşmesine rağmen demir cevheri ihracatının 2020-2021 mali yılında, 2019-2020 mali yılında kaydedilen 17,4 milyon mt’a kıyasla artış göstererek 29 milyon mt’a çıkması, iç piyasadaki demir cevheri arzında 42 milyon mt daralma görülmesine sebep oldu.

Sonuç olarak, Odisha’da demir cevheri fiyatları bu yılın Haziran ayında, 2020 yılının Haziran ayında kaydedilen 2.200 INR/mt’a (30$/mt) kıyasla 12.000 INR/mt (162$/mt) seviyesinde kaydedildi.

OMC’nin demir cevheri üretiminin azalması sonucunda, kendilerine ait madeni olmayan üreticiler demir cevheri sıkıntısıyla karşı karşıya kaldı. 2020-2021 mali yılında üretilen 111 milyon mt demir cevherinin, yalnızca 13 milyon mt’u OMC’nin üretimi oldu. Tata Steel, SAIL, JSW Limited ve JSPL ise yaklaşık 65 milyon mt demir cevheri üretti.