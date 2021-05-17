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Odisha hükümeti eski madencilerin demir cevheri stoklarını eritmelerine izin verdi

Pazartesi, 17 Mayıs 2021 13:40:46 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan’ın Odisha eyaletinin hükümeti, ruhsat süreleri 31 Mart 2020 tarihinde dolan demir cevheri madencilerinin, kiraladıkları bölgede yer alan ve kira sözleşmesinin süresi dolmadan çıkarılan demir cevheri stoklarını eritmesine ve nakde çevirmesine izin verdiğini açıkladı.

Hükümet başta, işletme ruhsatı olan madencilerin ruhsatın süresi dolmadan çıkardıkları tüm demir cevheri stokunu eritmeleri ve nakde çevirmeleri için sözleşme bitiminden itibaren Ekim ayının sonuna denk gelen 7 aylık bir süre tanınacağını belirtmişti.

Bu kapsamda Odisha hükümeti, madencilik ruhsatı 31 Mart 2020 tarihinde sona eren 19 demir cevheri madenini geçtiğimiz yıl ihaleye açmıştı.

Ancak, 2020 yılının Mart ayında başlayan pandemi ve ülkenin tam karantinaya girmesiyle birlikte madenciler, kira sözleşmeleri müddetinde çıkarılan demir cevheri stoklarını belirtilen sürede eritmediklerini ve nakde çeviremediklerini belirtmişti.


Etiketler: Hint Yarımadası  Hindistan  demir cevheri  hammaddeler  madencilik  |  benzer haberler »


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