Odisha eyaleti hükümetinden iki yeni çelik projesine onay geldi

Hindistan’ın Odisha eyaleti hükümeti, toplam 954 milyon $ yatırımla hayata geçirilmesi planlanan iki yeni çelik projesine onay verdiğini duyurdu.

Onaylanan ilk projenin Shyam Steel Works Limited tarafından 605 milyon $ yatırımla Bhadrak’ta kurulacak yıllık 1,5 milyon mt kapasiteli yeni entegre çelik tesisi olduğu öğrenildi.

Bununla birlikte OCL Iron and Steel Limited’in Keonjhar’da yıllık 1,2 milyon mt kapasiteli yeni entegre çelik tesisi inşa etmek üzere 349 milyon $ yatırım yapacağı bildirildi.