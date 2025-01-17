Odisha eyaleti hükümeti gemi söküm ve geri dönüşüm merkezi kurmayı planlıyor

Hindistan hükümetine yakın kaynaklar, Odisha eyaleti hükümetinin Paradip limanında yaklaşık 465 milyon $ yatırımla gemi söküm ve geri dönüşüm merkezi kurmayı planladığını bildirdi.

Söz konusu merkezin kurulumuna Paradip Liman İdaresinin öncülük edeceği ve özel yatırımcı çekilmesi için kamu-özel iş birliği modelinin kullanılabileceği ifade edildi.

Paradip, Gopalpur ve Dhamra limanlarına ek olarak Inchuri ve Bahuda’da iki yeni liman inşa edilmesi yönünde planları olduğunu açıklayan eyalet hükümeti, deniz lojistiği faaliyetlerini artırmayı hedefliyor.