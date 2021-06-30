Odisha eyaleti 10 adet demir cevheri bloğunu ihaleye açacak

Çarşamba, 30 Haziran 2021 13:37:12 (GMT+3) | Kalküta

Odisha eyaleti hükümeti, 10 adet demir cevheri bloğunu Temmuz ayında ihaleye açacağını ve niyet beyanı talep edeceğini duyurdu.

Şimdiye dek 19 adet demir cevheri bloğunu ihale aracılığıyla sattığını belirten Odisha hükümeti, 12’sinin üretime başladığını ekledi.

Demir cevheri bloklarının özellikleri veya özel madencilere ayrılan rezervlere yönelik herhangi bir ayrıntı açıklanmadı.

Madencilik faaliyetleri açısından önemli eyaletlerden olan Odisha’nın demir cevheri üretimi 2020-2021 mali yılında, bir önceki mali yılda kaydedilen 142 milyon mt’a kıyasla düşüş göstererek 111 milyon mt oldu.

Söz konusu 111 milyon mt üretimin yaklaşık 65 milyon mt’unu Tata Steel, SAIL, JSW Limited ve ArcelorMittal Nippon Steel Limited (AMNS) gibi çelik şirketlerine ait demir cevheri madenleri oluşturdu. Bu durum, özel madencilerin, üretimlerinde artış olmadığını gösteriyor.