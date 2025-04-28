Odisha, 2030 yılına kadar Hindistan'ın çelik üretim kapasitesinin %50'sini karşılayacak

Hindistan'ın doğu eyaleti Odisha’nın Başbakanı Mohan Chara Majhi bugün yaptığı açıklamada, 2030-31 yılları arasında eyaletin 130 milyon mt çelik üretim kapasitesiyle ülkenin toplam çelik üretiminin yaklaşık %50'sini karşılayacağını belirtti. Şu anda eyaletin toplam çelik üretim kapasitesi 41 milyon mt seviyesinde yer alıyor.

Başbakan, eyaletin çelik sektörüne yeni yatırımlar çekmek için 22 demir cevheri madenini ihaleye açacaklarını ve son kullanıcı sektörlerin yatırımıyla ülkenin en büyük ilk beş sanayi arasında yer almayı hedeflediklerini ifade etti.



Majhi, "Diğer eyaletlerin politikalarıyla karşılaştırıldığında çok daha sade ve anlaşılır olan, sektöre finansal teşvikler sunan yeni bir sanayi politikasını hayata geçirdik," ifadelerini kullandı.