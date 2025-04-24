RINL Mayıs teslimatları için yabancı yüksek fırın kalite kok tedarikçisi arayışında

Hindistan merkezli devlete ait Rashtriya Ispat Nigam Limited’in (RINL), 60.000 mt yüksek fırın kalite kok için yabancı tedarikçi arayışında olduğu belirtiliyor.

Son teklif tarihi 14 Mayıs 2025 olarak belirlenirken, 30.000 mt’luk iki parti halinde yapılacak teslimatın niyet mektubu imzalandıktan sonra 60 gün içinde tamamlanacağı belirtildi.

Kendi kok tesisleri olan yüksek fırın kalite kok üreticileri ya da kok tesisleri tarafından üretilen koku satan tedarikçilerin tekliflerinin değerlendirileceği ifade edildi.

Teklif verenlerin en az 30.000 mt için teklif sunmaları gerektiği, ihale sürecinde iki tedarikçi seçileceği belirtildi.