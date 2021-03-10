Nucor Ortabatı’da yeni bir boru tesisi inşa etmeyi planlıyor

Çarşamba, 10 Mart 2021 14:54:21 (GMT+3) | San Diego

ABD’li Nucor Corporation, yönetim kurulunun, ülkede çelik ve çelik ürünlerine yönelik en büyük tüketim bölgesi olan Ortabatı’da yeni bir boru tesisi inşa etme planını onayladığını açıkladı. Şirket, boru tesisindeki ürünlerin, Nucor’un levha tesisi, galvanizleme hattı ve sıcak haddeleme biriminin genişletilmesi dahil Ortabatı’da halihazırda yapmış olduğu yatırımlardan faydalanacağını söyledi. 164 milyon $ değerindeki projenin, iki yıl içinde faaliyete geçmesi bekleniyor.

Yeni boru tesisi, tahminen 250.000 mt kutu profil, mekanik çelik boru ve galvanizli güneş enerjisi paneli borusu üretim kapasitesine sahip olacak ve bu da, Nucor’un ülkedeki büyüyen güneş enerjisi sektörü piyasasında inşaat, altyapı ve yenilenebilir enerji ürün portföyünü artıracak.

Nucor's Tubular Products (NTP) Group boru piyasasına 2016 yılında, Nucor’un Southland Tube, Independence Tube Corp. ve Republic Conduit şirketlerini devralarak girdi. NTP, sekiz adet boru tesisine sahip ve bu tesisler sıcak sacdan üretim yaptığı için Nucor’un sac tesislerine stratejik olarak yakın konumlarda bulunuyor. NTP Group, kutu profil, mekanik çelik boru, kazık borusu, sulama borusu, ısıl işlem görmüş boru ve silisli boru üretiyor. NTP tahmini 1.365.000 ton kapasiteye sahip.

Nucor Başkanı ve CEO’su Leon Topalian, “Ortabatı’da bir boru tesisi inşa etmek, son zamanlarda yaptığımız yatırımları güçlendirmemize ve piyasadaki düşük maliyetli çelik üretimi konusundaki liderlik konumumuzu daha da sağlamlaştırmamıza imkan tanıyacak. Bu tesisi inşat etmek, ABD’deki en fazla çelik tüketen bölgelere kutu profil ve güneş enerjisi ürünü sunmamız adına çok iyi bir konumda yer almamızı sağlayacak,” şeklinde konuştu.