Nucor Louisiana, ENEGIRON tesisinde DRI üretim rekoru kırdı

Techint Group’un metal ve madencilik sektörlerine yönelik yenilikçi çözümler alanında faaliyet gösteren grup şirketi İtalya merkezli Tenova, ABD’li çelik üreticisi Nucor Corporation’ın doğrudan indirgenmiş demir (DRI) üretimi yapan bağlı kuruluşu Nucor Steel Louisiana, LLC’nin ENERGIRON doğrudan indirgeme (DR) tesisinde saatte 330,3 ton veya günlük 7.928 ton soğuk doğrudan indirgenmiş çelik (CDRI) üretimi gerçekleştirerek rekor kırdığını duyurdu.

Tenova ve İtalyan tesis ekipmanı tedarikçisi Danieli ile ortaklaşa geliştirilen yıllık 2,5 milyon mt kapasiteli söz konusu tesisin ENERGIRON teknolojisinin çelik sektörünün sürdürülebilirlik ve verimliliğine sağladığı katkıyı gözler önüne serdiği vurgulandı.