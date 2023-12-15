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Nucor dördüncü çeyrekte kârının düşmesini bekliyor

Cuma, 15 Aralık 2023 09:41:54 (GMT+3)   |   San Diego
       

Nucor Corporation bu yılın dördüncü çeyrek beklentilerine ilişkin yaptığı açıklamada, hisse başına kârının 2,75-2,85$ aralığında olacağını belirtti. Şirket yılın üçüncü çeyreğinde hisse başına 4,57$, geçen yılın dördüncü çeyreğinde ise hisse başına 4,89$ kâr elde etmişti.

Şirket, çelik imalatı segmentinden elde edeceği kârın fiyatların ve tonajların düşmesi nedeniyle üçüncü çeyreğe kıyasla daha düşük bir seviyede kaydedilmesini beklediğini ifade etti.  

Nucor, dördüncü çeyrekte en çok sac ve levha segmentinin etkileneceğini ve nihai mamul segmentine ait kârın da çelik imalatı segmentini etkileyen nedenlerden dolayı düşüş kaydedeceğini belirtti. Aynı şekilde hammadde fiyatları düştüğü ve doğrudan indirgeme tesislerinde planlı bakım çalışmaları yapacağı için hammadde segmentindeki net kârının da düşmesini beklediğini ifade etti.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika Mali Sonuçlar 

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