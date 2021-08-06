Northwest Pipe’ın net satış gelirleri ikinci çeyrekte artarken, net kârı düştü

Cuma, 06 Ağustos 2021 11:01:48 (GMT+3) | San Diego

Northwest Pipe Company, 30 Temmuz 2021 tarihinde sona eren ikinci çeyreğe yönelik mali raporunu açıkladı.

Buna göre, şirketin net satış gelirleri, 2020 yılının ikinci çeyreğinde kaydedilen 70 milyon $’a kıyasla %5,5 artışla 73,8 milyon $ seviyesine çıktı.

Şirket, söz konusu artışın, 2020 yılının Ocak ayında satın alınan Geneva Pipe and Precast Company’den yapılan sevkiyatların, 2020 yılının ikinci çeyreğinde kaydedilen 12,4 milyon $’a kıyasla 15 milyon $ katkı sağlamasıyla elde edildiğini belirtti. Bu yılın ilk çeyreğinde, şirketin çelik boru faaliyetlerinden elde edilen net satış gelirlerinin, geçen yılın aynı dönemine kıyasla nispeten yatay kaldığı görüldü.

Söz konusu çeyrekte, Northwest Pipe Company’nin net kârı, 2020 yılının ikinci çeyreğinde kaydedilen 6 milyon $’a kıyasla 2,1 milyon $ oldu.

Şirketin Başkanı ve CEO’su Scott Montross, yaptığı basın açıklamasında, “Beklediğimiz üzere, basınçlı çelik boru faaliyetlerindeki zorluklar ikinci çeyrekte de devam etti. Çelik teslimatına yönelik sorunlar, mevcut siparişlerde müşteri kaynaklı yaşanan gecikmeler ve son birkaç çeyrektir, önemli projelere yönelik ihalelerin gecikmesine bağlı olarak ortaya çıkan ihale baskısı, ikinci çeyrek üretimimizi ve marjlarımızı olumsuz etkiledi. Proje ihalelerinin ikinci çeyrekte istikrar kazanmaya ve iyileşmeye başladığını gördük. Bu nedenle, basınçlı çelik borular için bekleyen siparişlerimiz 234 milyon $’a yükseldi. Söz konusu çeyrekte, prekast beton faaliyetleri çok güçlü seyrederek, basınçlı çelik boru faaliyetlerindeki yavaşlığı dengeledi ve sipariş defterimizin, şimdiye kadarki en yüksek doluluk oranına ulaşmasını sağladı. Basınçlı çelik boru ihalelerinin gücünün ve istikrarının, bu yılın ikinci yarısında da devam etmesini bekliyoruz. Ancak, çelik teslimat, iş ve proje ihale gecikmeleri nedeniyle basınçlı çelik boru satış gelirleri ve marjı, ikinci yarıda daha yavaş bir toparlanma gösterecek. 2021 yılının ikinci yarısında ortaya çıkacak güçlü ihale ortamının ve bekleyen siparişlerimizdeki artışın, 2022 yılına geçiş yaptığımız dönemde iyileşmiş satış gelirlerimiz ile marjlarımızı desteklemesini bekliyoruz. Ayrıca, prekast beton faaliyetlerinin 2021 yılının ikinci yarısında da güçlü seyretmeye devam etmesi bekleniyor,” şeklinde konuştu.