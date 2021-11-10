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Northwest Pipe’ın net kârı üçüncü çeyrekte düştü

Çarşamba, 10 Kasım 2021 11:05:55 (GMT+3)   |   San Diego
       

Northwest Pipe Company tarafından yapılan açıklamada, şirketin net kârının, bu yılın üçüncü çeyreğinde, 2020 yılının üçüncü çeyreğinde kaydedilen 7,3 milyon $’a kıyasla 4,9 milyon $; net satış gelirlerinin ise, geçtiğimiz yılın aynı çeyreğinde kaydedilen 77,6 milyon $’a kıyasla 84,6 milyon $ seviyelerinde yer aldığı belirtildi.

Şirket, fiyatlarda ve prekast beton sevkiyatlarında kaydedilen artışın sağladığı 2,6 milyon $’lık katkı beraberinde şirketin boru faaliyetlerinden elde edilen satış gelirlerinin %7 yükselmesinin, net satış gelirlerindeki artışı olumlu etkilediğini belirtti. Ayrıca, projenin zamanlamasında yaşanan değişimler sonucunda üretim tonajının %9 düşmesinin, artan maliyetlerin ve ürün gamındaki değişimlerin, ton başına satış fiyatlarındaki %17 artışı kısmen dengelediği eklendi.

Northwest Pipe Başkanı ve CEO’su Scott Montross, “Üçüncü çeyrekte, prekast beton satışlarından elde ettiğimiz gelir, artışını sürdüren güçlü kâr marjımız sayesinde yüksek seviyelerde yer almaya devam etti. Prekast beton sevkiyatlarının yavaşladığı bir döneme girerken, mevcut prekast beton tesisimizin ve [yakın zaman önce devralınan] ParkUSA’in sipariş defterlerinin doluluğu, şimdiye kadar kaydedilen en yüksek seviyelerde bulunuyor. Mevcut prekast beton birimimizin satış gelirlerinin, dördüncü çeyrekte, geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğine kıyasla hafifçe artması bekleniyor. Tatillerin olduğu ve havaların soğuduğu bir döneme girerken, su taşımacılığından elde ettiğimiz satış gelirlerimizin dördüncü çeyrekte, üçüncü çeyreğe kıyasla hafifçe düşmesini bekliyoruz. Ayrıca, tamamlanmayan siparişlerimiz ile kâr marjlarımızın, yılın geri kalanında güçlü seyretmesini ve önümüzdeki seneye güçlü bir başlangıç yapmamıza ön ayak olmasını bekliyoruz,” şeklinde konuştu.


Etiketler: mali sonuçlar  ABD  Kuzey Amerika  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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