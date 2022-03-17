Northwest Pipe’ın net kârı dördüncü çeyrekte ve 2021 yılında düştü

Perşembe, 17 Mart 2022 10:01:16 (GMT+3) | San Diego

Northwest Pipe Company tarafından yapılan açıklamada şirketin net kârının geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğinde 2020 yılının dördüncü çeyreğinde kaydedilen 5,2 milyon $’a kıyasla 2,3 milyon $’a indiği ve net satış geliri ise geçtiğimiz yılın aynı çeyreğinde kaydedilen 69,4 milyon $’a kıyasla %47,8 artışla 102,5 milyon $ seviyelerinde yer aldığı belirtildi.

2021 yılının tamamında ise şirketin net satış geliri 2020 yılında kaydedilen 285,9 milyon $’a kıyasla %16,6 artışla 333,3 milyon $ olurken, net kârı 2020 yılında kaydedilen 19,1 milyon $’a kıyasla 11,5 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Northwest Pipe Başkanı ve CEO’su Scott Montross, “2021 yılı boyunca güçlü bir seyir gösteren prekast beton faaliyetlerimiz sayesinde satış gelirimizde rekor bir seviye, yüksek brüt kâr ve 31 Aralık tarihi itibarıyla 51 milyon $ seviyesinde sipariş elde ettik. Kısa bir süre önce bünyemize katmış olmamıza rağmen ParkUSA’in satış gelirimize 18 milyon $’lık bir katkısı oldu. Prekast beton faaliyetlerimizin su taşımacılığı sektöründeki yavaşlamayı dengelemeye devam ettiği görülüyor. Piyasa gücünden yola çıkıldığında 2022 yılına güçlü bir ivmeyle giriş yapıyoruz ve prekast beton faaliyetlerimizin kısa vadede güçlü seyretmeye devam etmesini bekliyoruz,” şeklinde konuştu.