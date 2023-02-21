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Nippon Steel yüksek kalite kömür teminini garantilemek için Elk Valley Resources’ın %10 hissesini satın aldı

Salı, 21 Şubat 2023 16:56:43 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japonya merkezli Nippon Steel Corporation, Kanadalı madenci Teck Resources’ın bağlı kuruluşu Elk Valley Resources Ltd.’nin (EVR) %10 hissesini satın almak için bir anlaşma imzaladığını açıkladı.

2023-24 mali yılının ilk çeyreğinde (Nisan-Haziran) tamamlanması beklenen hisse devrinin ardından EVR’nin Nippon Steel’e kömür tedarik edeceğine yönelik uzun vadeli bir anlaşma imzalanacak. İstikrarlı yüksek kaliteli kömür temini Nippon Steel’in çelik üretim süreçlerinin karbondan arındırılmasına yardımcı olacak. Yüksek kaliteli kömür, indirgeme verimliliğini iyileştirerek karbon emisyonunu azaltan yüksek mukavemetli kok üretiminde kullanılıyor. 


Etiketler: Japonya Uzak Doğu Çelik Üretimi Devralım Nippon Steel 

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