Nippon Steel’in net kârı Nisan-Aralık döneminde düştü, US Steel’in alımı 2024-25 mali yılında tamamlanacak

Perşembe, 08 Şubat 2024 10:51:30 (GMT+3) | İstanbul

Japonya merkezli Nippon Steel Corporation 2023-24 mali yılının 31 Aralık tarihinde sona eren ilk dokuz ayına yönelik mali sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu dönemde Nippon Steel bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %14,5 düşüşle 468,88 milyar JPY (3,15 milyar $) net kâr kaydederken, şirketin satış geliri geçtiğimiz mali yılın ilk dokuz ayında kaydedilen 5,96 trilyon JPY seviyesine kıyasla %11,4 artışla 6,64 trilyon JPY (44,66 milyar $) seviyesinde yer aldı. Buna ek olarak şirketin faaliyet kârı yıllık %18,8 düşüşle 618,68 milyar JPY (4,16 milyar $) seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan Nippon Steel mali yılın ilk dokuz ayında yıllık %2,5 artışla 26,28 milyon mt ham çelik üretirken, şirketin çelik sevkiyatları yıllık %1,9 artışla 24,12 milyon mt oldu.

Şirket ham çelik üretiminin mevcut mali yılın ikinci yarısında ve tamamında sırasıyla 17,6 milyon mt ve 35 milyon mt seviyelerinde yer almasını bekliyor. Nippon Steel’in mali yılın tamamına ilişkin satış geliri tahmini ise 9 trilyon JPY seviyesinde yer alıyor.

Buna ek olarak şirket ABD merkezli çelik üreticisi United Steel Corporation’ın (US Steel) alımının 2024-25 mali yılının ikinci veya üçüncü çeyreğinde tamamlanmasını bekliyor.