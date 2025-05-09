Nippon Steel ve Nakayama Steel ortak girişim kuracak

Japon çelik üreticileri Nippon Steel Corporation ve Nakayama Steel Works, Japonya ve yurt dışında çelik sektörünün karşı karşıya olduğu olumsuz koşullarda talep çekmek amacıyla yaklaşık 50 milyar JPY (344,35 milyon $) sermayeli bir ortak girişim kurmak üzere ön anlaşma imzaladı.

Ortak girişimde Nakayama Steel %51, Nippon Steel ise %49 hisseye sahip olacak ve şirket, Nakayama Steel’in Funamachi tesisinde yeni bir elektrik ark ocağı inşa edecek. Nakayama Steel, bu ocağı kullanarak slab üretecek. Nippon Steel ise söz konusu slabların bir kısmını satın alacak veya Nakayama Steel’den slabları haddeleme gibi ek işlemlerden geçirmesini talep ederek, böylece üretilen sıcak rulo sacları ve diğer ürünleri satın alacak.

Ortak girişimin, 2025 yılının Eylül ayında sözleşmesi imzalanarak 2026 yılı Mart ayında kurulması planlanıyor. Ayrıca elektrik ark ocağının inşaat çalışmalarının 2026 yılı Ağustos ayında başlayacağı ve ocağın 2030 yılı veya sonrasında devreye alınacağı öngörülüyor.