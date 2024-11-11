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Nippon Steel enerji verimliğini artırmak için bağlı kuruluşuyla birleşecek

Pazartesi, 11 Kasım 2024 14:07:03 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japon çelik üreticisi Nippon Steel Corporation, enerji sektöründe faaliyet gösteren bağlı kuruluşu Tokai Co-operative Power Co., Inc. ile birleşme kararı aldığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, birleşmeden önce Nagoya Sanso Center’ın Tokai’de bulunan %30 hissesinin satın alınacağı ve şirketin %100 bağlı kuruluş haline getirileceği ifade edildi.

Nippon Steel, küresel karbonsuzlaşma çalışmaları göz önünde bulundurulduğunda, kömürden elektrik üretiminde dönüşümün giderek önem kazandığını belirterek faaliyetlerini optimize etmeyi ve verimliliğini artırmayı hedeflediğini ekledi.

Birleşmenin 1 Nisan 2025 tarihine kadar tamamlanması bekleniyor.


Etiketler: Japonya Uzak Doğu Çelik Üretimi Devralım & Birleşme Nippon Steel 

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