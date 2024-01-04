Nippon Steel Elk Valley Resources’ın %20 hissesini satın alarak yüksek kalite kömür teminini garantiledi

Perşembe, 04 Ocak 2024 10:13:20 (GMT+3) | İstanbul

Japonya merkezli Nippon Steel Corporation, Kanadalı madenci Teck Resources’ın bağlı kuruluşu Elk Valley Resources Ltd.’nin (EVR) %20 hissesini satın aldığını açıkladı. Sonuç olarak EVR Nippon Steel’in bağlı kuruluşu haline geldi.

Buna ek olarak Nippon Steel uzun vadeli ve istikrarlı kömür temin etmek amacıyla EVR ile bir alım anlaşması imzaladı. İstikrarlı yüksek kaliteli kömür temini Nippon Steel’in çelik üretim sürecinin karbondan arındırılmasına ve şirketin portföyünün küresel piyasadaki değişikliklere daha dayanıklı şekilde çeşitlendirilmesine yardımcı olacak.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere geçtiğimiz yılın Şubat ayında şirket EVR’nin %10 hissesini satın almak için bir anlaşma imzalamıştı.