Nippon Steel, Sanyo Special Steel’in tamamını devralmayı hedefliyor

Japon çelik üreticisi Nippon Steel, yerel vasıflı çelik üreticisi Sanyo Special Steel’in tamamını devralmak ve şirketi %100 bağlı kuruluşu haline getirmek amacıyla yaklaşık 70,5 milyar JPY’lik (455,06 milyon $) teklif göndereceğini duyurdu.

Şirket, Çin’in kapasite fazlası ve yüksek ihracatı sebebiyle Japonya’da yerel vasıflı çelik talebinin düşmesinin beklendiğini ifade etti. Ancak gelecekte Kuzey Amerika ve Hindistan gibi pazarlarda vasıflı çelik talebinin artması öngörüldüğü için bu alandaki küresel talebi yakalamanın önemli olduğunu vurguladı.

Dolayısıyla Nippon Steel, Sanyo Special Steel’i faaliyetlerine entegre ederek rekabetçiliğini artırmayı, zorlu piyasa koşullarıyla başa çıkmayı ve piyasadaki değişimlere yanıt vermeyi amaçlıyor.