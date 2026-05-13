Nippon Steel Avrupa ve vasıflı çelik faaliyetlerini güçlendirmek için yeni adımlar atıyor

Japon çelik üreticisi Nippon Steel Corporation tarafından yapılan açıklamalara göre şirket, küresel büyüme stratejisi kapsamında Avrupa’daki faaliyetlerini doğrudan güçlendirmeye ve vasıflı çelik ürünleri alanındaki organizasyonunu sadeleştirmeye yönelik iki önemli karar aldı.

USSK, Nippon Steel’in Avrupa’daki ana operasyon merkezi olacak

Şirket, Slovakya merkezli US Steel Košice, s.r.o.’nun (USSK) mülkiyetini United States Steel Corporation’dan doğrudan Nippon Steel’e devretme kararı aldığını duyurdu. Geçişin 1 Ekim 2026 tarihinde tamamlanması ve aynı gün şirketin unvanının Nippon Steel Slovakia s.r.o. (NSSK) olarak değiştirilmesi planlanıyor. Nippon Steel, USSK’yı Avrupa’daki faaliyetleri için temel operasyon merkezi olarak konumlandırmayı hedefliyor.

USSK’nın 1965 yılından bu yana özellikle Orta ve Doğu Avrupa’da otomotiv, elektrik, ambalaj, enerji ve inşaat gibi sektörlere yüksek kaliteli çelik ürünleri tedarik ettiğini belirten Nippon Steel, tesisin stratejik konumu, geniş yassı çelik ürün portföyü, güçlü müşteri tabanı, nitelikli iş gücü ve sağlam üretim altyapısı sayesinde Avrupa’daki büyüme planlarında önemli rol oynayacağını ifade etti. Şirket, Avrupa çelik piyasasının Çin ve ABD’nin ardından dünyanın üçüncü büyük pazarı olduğunu ve özellikle Orta ve Doğu Avrupa’da yüksek kaliteli çeliğe yönelik talebin artmasının beklendiğini bildirdi.

Nippon Steel’e göre Avrupa, karbonsuzlaşma eğilimleri ve jeopolitik belirsizlikler nedeniyle önemli bir yapısal dönüşümden geçiyor. Şirket vergiler, koruma önlemleri ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması gibi uygulamalar nedeniyle bölge içi tedarik oranının yüksek olduğu Avrupa pazarında “içeriden” büyümenin stratejik açıdan önemli olduğunu vurguladı. Bu geçişle birlikte Nippon Steel, USSK’nın kârlılığını artırmayı ve Avrupa faaliyetlerinin büyümesini hızlandırmayı amaçlıyor.

Şirketin açıklamasına göre USSK, Orta ve Doğu Avrupa’nın en büyük çelik üreticisi konumunda bulunuyor. Tesisin yıllık ham çelik kapasitesi 4,5 milyon mt seviyesinde yer alırken, şirketin başlıca tesisleri arasında üç yüksek fırın, sıcak haddeleme, soğuk haddeleme, tavlama, teneke, galvanizleme ve taneleri yönlendirilmemiş silisli sac hatları bulunuyor. USSK’nın 2025 mali yılında geliri 2,90 milyar € olurken, ham çelik üretimi 3,22 milyon mt seviyesinde gerçekleşti. Şirketin 2025 yılı sonu itibarıyla 7.573 çalışanı bulunuyor.

Sanyo Special Steel, Nippon Steel bünyesinde birleşecek

Öte yandan Nippon Steel ve şirketin tamamen bağlı ortaklığı Sanyo Special Steel Co., Ltd. tarafından yapılan ayrı bir açıklamaya göre iki şirketin yönetim kurulları, Sanyo Special Steel’in Nippon Steel bünyesinde birleşmesine karar verdi. Birleşmenin 1 Nisan 2027 tarihinde yürürlüğe girmesi planlanıyor. İşlem kapsamında Nippon Steel devralan şirket olacak.

Nippon Steel, Sanyo Special Steel’i Nisan 2025’te tamamen bağlı ortaklığı haline getirmişti. Şirket, bu adımın çubuk, filmaşin ve vasıflı çelik ürünleri faaliyetlerinde entegrasyon ve optimizasyon yoluyla kârlılık fırsatlarını artırmak ve grup genelinde daha verimli üretim sistemleri oluşturmak amacıyla atıldığını belirtti. Son kararın ise üretim, satış, teknoloji ve araştırma alanlarındaki kaynakların daha bütünleşik şekilde kullanılmasını sağlayarak sinerjilerin daha hızlı ortaya çıkarılması için alındığı ifade edildi.

Nippon Steel, Japonya’da nüfusun azalması, Çin’in aşırı üretimi ve ihracat baskısı ile otomotiv sektöründe elektrifikasyon eğilimi nedeniyle orta ve uzun vadede çubuk, filmaşin ve vasıflı çelik ürünlerine yönelik iç talebin zayıflamasını bekliyor. Buna karşın Hindistan gibi büyüyen pazarlarda talebin artacağı, Kuzey Amerika ve Avrupa’da ise sanayiyi koruma eğilimleri nedeniyle yerel üretim malzemelere yönelik ihtiyacın güçleneceği öngörülüyor. Şirket ayrıca yarı iletken, enerji ve havacılık gibi yüksek katma değerli alanlarda büyüme beklendiğini bildirdi.

Bununla birlikte Nippon Steel, Sanyo Special Steel’in tamamen bağlı ortaklığı olması nedeniyle birleşmenin konsolide finansal sonuçlar üzerindeki etkisinin ihmal edilebilir düzeyde olacağını açıkladı.