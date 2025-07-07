Nippon Steel US Steel'in satın alınması için 5,6 milyar $'lık kredi sağladı

Japon Nippon Steel, US Steel'in 14,9 milyar $’lık satın alımının bir kısmını finanse etmek ve mevcut borcunu yeniden yapılandırmak için 800 milyar JPY (5,6 milyar $) tutarında ikincil krediler yoluyla kaynak yaratacağını duyurdu.

Şirkete göre alınan finansman iki bileşenden oluşuyor. Bunların ilki, Mitsubishi UFJ, Sumitomo Mitsui, Mizuho, Sumitomo Mitsui Trust ve Development Bank of Japan dahil olmak üzere Japonya'nın önde gelen finans kurumlarından 18 Eylül'e kadar ödenecek 500 milyar JPY (3,44 milyar $) tutarında bir kredi. Bu finansman satın alma için Haziran ayında düzenlenen 2 trilyon JPY (13,75 milyar $) tutarındaki geçici krediden düşürülecek.

Dört büyük bankadan sağlanan 300 milyar JPY (2,06 milyar $) tutarındaki ayrı bir kredi ise mevcut ikincil borçların ödenmesi için kullanılacak. Şirket piyasa koşullarına bağlı olarak çeşitli yöntemlerle kalan 1,5 trilyon JPY'lik geçici finansmanı karşılamayı planlıyor.

US Steel ile yapılan anlaşma nedeniyle Nippon Steel'in finansal profilini önemli ölçüde değişti ve 31 Mart tarihi itibarıyla borç-özkaynak oranı 0,35'ten yaklaşık 0,8'e çıktı. Bu artış, köprü finansmanı ve düzenleyici onay için gerekli olan ArcelorMittal’deki ortak girişim hisselerinin elden çıkarılmasıyla ortaya çıkan zararların bir sonucu oldu.

Nippon Steel operasyonel nakit akışı ve varlık satışları yoluyla 2026 Mart ayına kadar borç-özkaynak oranını yaklaşık 0,7'ye düşürmeyi hedefliyor. Yönetim, gelecekteki sermaye artışlarıyla hissedarların hisse başına kazancının korunacağını vurguladı.

1$ = 145,395 JPY