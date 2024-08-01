Nippon Steel faaliyetlerini yapılandırmak için bağlı kuruluşlarıyla anlaştı

Japon çelik üreticisi Nippon Steel Corporation, faaliyetlerini yeniden yapılandırmak üzere bağlı ortaklıkları Nippon Steel Metal Products, Nippon Steel Pipe ve Nippon Steel Coated Steel Pipe ile mutabakat anlaşması imzaladığını açıkladı. Yeniden yapılandırmanın daha verimli bir faaliyet yapısı oluşturması ve Nippon Steel ile bağlı kuruluşlarının Japonya ERW çelik boru pazarındaki rekabet gücünü artırması bekleniyor.

Yeniden yapılandırma 1 Nisan 2025 tarihinde yürürlüğe girecek. Buna göre Nippon Steel Metal Products, şirket bölünmesi yoluyla halihazırda Nippon Steel Pipe’a bağlı olan ve inşaatlarda kullanılan çelik boru biriminin ticari haklarını, Nippon Steel ise birleşme yoluyla Nippon Steel Pipe’ın mekanik çelik boru birimini devralacak.

Ayrıca Nippon Steel Coated Steel Pipe, mekanik çelik borulara ilişkin ticari haklarını Nippon Steel’e devredecek. Yeniden yapılandırma kapsamında Nippon Steel, Nippon Steel Metal Products ve Nippon Steel Coated Steel Pipe’ın üretim yapıları da optimize edilecek.