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Nippon Steel Avustralya’daki Blackwater kömür madeninin %20 hissesini satın alacak

Perşembe, 22 Ağustos 2024 14:22:34 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japon çelik üreticisi Nippon Steel Corporation, Avustralya’nın Queensland kentinde bulunan Blackwater kömür madeninin %20 hissesini satın almak üzere Avustralya merkezli madenci Whitehaven Coal Limited (WHC) ile bir anlaşma imzaladığını açıkladı. Şirket söz konusu hisse için 720 milyon $ ödeyecek. Alımın 2025 yılının ilk çeyreğinde tamamlanması bekleniyor. Ayrıca Nippon Steel WHC ile uzun vadeli kömür alım anlaşması imzaladı.

Nippon Steel, Blackwater kömür madenine yatırım yaparak teknolojik açıdan gelişmiş kok üretimi için gerekli olan uzun vadeli istikrarlı koklaşabilir taş kömürü tedarikini güvence altına alacak. Yatırımın 31 Mart 2025 tarihinde sona eren mali yılda şirketin finansal sonuçları üzerinde minimal bir etki yaratması bekleniyor.

Buna ek olarak Japon çelik üreticisi JFE, Blackwater madenindeki %10 hisseyi 360 milyon $ karşılığında satın alacak.

Blackwater kömür madeninin yıllık üretim kapasitesi 10,1 milyon mt seviyesinde yer alıyor.


Etiketler: Koklaşabilir Taş Kömürü Hammaddeler Japonya Avustralya Uzak Doğu Madencilik Devralım & Birleşme JFE Steel Nippon Steel 

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