Nippon Steel US Steel’in alımına ilişkin endişeleri gidermeye yönelik çabalarını sürdürüyor

Japon çelik üreticisi Nippon Steel Corporation, Lüksemburg merkezli çelik üreticisi ArcelorMittal ile ortak girişimi ABD merkezli AM/NS Calvert’teki %50 hissesini bağlı kuruluşu NS Kote aracılığıyla ArcelorMittal’e devretmek üzere bir anlaşma imzaladığını açıkladı.

Hisse devri, United States Steel Corporation’ın (US Steel) satın alınmasının ardından Nippon Steel’in AM/NS Calvert’te sahip olduğu hisselerden dolayı oluşabilecek tekelleşme endişelerini ortadan kaldırmayı amaçlıyor. Buna ek olarak US Steel’in alımı gerçekleştirilemezse hisse devrinin yapılmayacağı ve AM/NS Calvert ortak girişiminin devam edeceği belirtildi.

US Steel’in alımının ardından gerçekleşmesi beklenen hisse devrinin sonucunda Nippon Steel, mali sonucunda yaklaşık 230 milyar JPY zarar kaydetmeyi bekliyor.